"A telek mérete elegendő arra, hogy akár veteményese is legyen, a szőlő és gyümölcsfák mellé. Természetesen kell költeni a házra, de hogy mennyit, az a pénztárcájától függ. Most is lakható, ezt érdemes szem előtt tartania.

Erdőtelek központjához közel ajánlják figyelmébe ezt a kis házat. Hat-nyolc perc sétára található élelmiszer bolt, takarék bank, iskola, gyógyszertár. A törődést igénylő épület, jelen kialakításával egy szobával és két konyhával illetve fürdőszobával várja új tulajdonosait.

A fűtés gázkonvektoros, a szobában nincsen fűtőtest. Minden közmű rendelkezésre áll és működik.

A kertben szőlő és gyümölcsfák, valamint 20 nm melléképület áll rendelkezésre."

