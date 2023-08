Ingatlanbazár 44 perce

A hét ingatlana: Meseház Gyöngyöshalászon!

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy házikó, amelyet az ég is arra teremtett, hogy mesekönyvekben illusztrációként szerepeljen. Ha úgy érzi, minden nap arra szeretne hazamenni, hogy valóban egy másik világba csöppen, akkor ne gondolkodjon hosszan, mert el fogják vinni ezt a házat. A telek sem apró, így kakasszóra is ébredhet, de nyulat is tarthat, hogy teljes legyen az élmény. Igen, egy bernáthegyi is jól nézne ki a bejárati ajtó előtt!

Forrás: ingatlanbazar.hu

“A tér, a környezet mind inspiráló mint a páva motívum mely visszaköszön a ház minden szegletében, legyen szó a kerítésről, az erkélyről, az ablakokról, a kerti pavilonról, a kis tóról. Gyöngyöshalász csendes utcájában a központtól néhány lépésre várja szerető gazdáját ez a 2519 nm földterülettel övezett 113 nm-es 2 szintes családi ház, melynek padlófűtés és kandalló által nyújtott melegét akár egy a természetet értékelő család használhatná ki optimálisan, ám állattartásra is tökéletesek a nagy kert nyújtotta lehetőségek. Csend, nyugalom, tágas udvar, mégis pár lépésre a település központjától, 4km-re Gyöngyöstől, 8km-re az M3-as autópályától, és 80 km-re Budapesttől a Nyugati-Mátraalján a hegyvidék és az Alföld határán kínálom ezt a gyermekzsivajra és gondos kezekre éhező családi birtokot. Gyöngyöshalászon óvoda, általános iskola várja a gyermekes családokat, Gyöngyös megközelítése pedig busz és az autó közlekedés mellett vonattal is megoldható.

Amennyiben a ház felkeltette érdeklődését, keressen bizalommal!”[...] További eladó házak az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.



