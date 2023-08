Ingatlanbazár 29 perce

A hét ingatlana: Vendégház eladó – éljen meg a turistákból a Mátrában

Mindig is szeretett volna egy házat, ami a megélhetését is biztosítja? Ez a 7 szobás ingatlan Bodonyban biztosíthatja Önnek, hogy egy kis ráfordítással gyümölcsöző vállalkozása legyen. Még kilátó is van a telken, a szomszédai pedig nagyrészt németek, vagy hollandok lesznek. Dézsára sem kell költenie, egy többszemélyes, fűthető is a rendelkezésére áll a telken!

Forrás: ingatlanbazar.hu

“Mátrában, Bodony községben, nyugalomban és festői környezetben eladó egy működő vendégház, 2743 m2-es telken, 7 szobával, 3 fürdőszobával, teljes felszereltséggel, bútorozottan! A vendégház két épületből áll: 1 épület:

- 1965-s építés

- 100 m2 alapterület

- 4 szobás, 3 fürdőszobás

- teljesen felújított, nyílászáró csere, vezetékcsere, új burkolatok

- klimatizált 2 épület:

- 2020-as építés

- 70 m2 alapterület

- 3 szoba, nappali - konyha, fürdőszoba

- klimatizált

- 15 m2-es terasz Az épületek mögött a domboldalba építve található még egy teljesen felszerelt konyha, fedett terasz, a teraszon fával fűthető több személyes dézsával, a terasz mögött pince a domboldalban. A telek legmagasabb pontján egy kilátó van, gyönyörű kilátással a falura. A falu rendezett, jó lakóközösségű.Az utóbbi években németek, hollandok vásárolnak a faluban házakat. Mátra sípályái és túraútvonalai, Kékestető, Egerszalók fél órán belül elérhetők autóval.”[...] További eladó házak az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.

