Ingatlanbazár 18 órája

A hét ingatlana: panzió vagy családi ház – a döntés az öné

Egy egyedi lehetőség várja Bükkszék festői környezetében. A Salvus termál gyógyfürdő szomszédságában eladóvá vált egy hét szobás panzió, étteremmel és teljes felszereléssel, amely akár családi háznak is alkalmas. Az ingatlan energiahatékony megoldásokkal működik, és a napelem felszereléshez szükséges tervek is rendelkezésre állnak. Ráadásul a környéken számos kirándulóhely és természeti csoda vár felfedezésre, így azon sem kell aggódnia, hogy valaha is kifogy a programokból.

Heol.hu Heol.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

“KEDVEZŐ ÁR! KIVÉTELES LEHETŐSÉG! EGER közelében, SALVUS TERMÁL GYÓGYFÜRDŐRŐL HÍRES BÜKKSZÉKEN, CSALÁDIHÁZNAK is alkalmas 7 szobás PANZIÓ +ÉTTEREM +KONYHA, berendezéssel együtt eladó! – Rezsi fenntartására több alternatíva lehetséges: gáz-cirkó, klíma! Napelem felszereléséhez elkészültek a tervek, amennyiben az új tulajdonos szeretné felszereltetni ezzel már nem kell foglalkoznia, gyorsan kivitelezhető a további folyamat. Kétszintes épület hasznos területe 550+600nm. Az épület 1995-ben téglából épült, a tető cserépfedésű. Nyílászárók fa hőszigeteltek. Szobái összkomfortosak télen fűtés, nyáron hűtés van a szobákban, melyekhez saját fürdőszoba és wc tartozik. Parkolás zárt területen biztosítva. Biztonsági riasztó rendszer és kamera, felszerelve az épületben. Bükk-középhegység szívében található, kiválóan alkalmas a pihenni vágyok részére. Közelben számos kiránduló hely található! A világviszonylatban egyedül álló Salvus termál gyógyfürdő, gyalogosan 5 perc alatt elérhető! Amennyiben felkeltette érdeklődését a hirdetés, keressen bizalommal!!!”[...]

