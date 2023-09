Ingatlanbazár 33 perce

A hét ingatlana: Parádi gyöngyszem a Mátra lábánál

Turisztikailag is vonzó területen kínálják ezt a gyönyörű, parasztház jellegű családi házat. A jól megközelíthető, 1100 nm-es belterületi telken álló ház felújított állapotban várja új lakóját. A vályog építésű, cserép tetőfedésű otthonban a tradicionális parasztházi hangulat modern kényelemmel párosul. A házhoz tartozik egy tágas, parkosított kert is, amely ideális pihenőhely, de akár növénytermesztésre is alkalmas.

Hagyományos, parasztházi hangulatot áraszt a parádi ingatlan Forrás: ingatlanbazar.hu

“A Mátra hegység északi oldalán, a turisztikailag kedvelt kirándulóhelyen, Parádon elhelyezkedő, jó állapotban lévő, 105 nm-es, 2 + 1 félszobás, tornácos parasztház jellegű családi ház eladó! Az eladó parádi családi ház jellemzői: jól megközelíthető utcában

1100 nm-es, belterületi telken

víz, villany, csatorna közművek bekötve, gáz az utcában

vályog építésű, cserép tetőfedéssel

105 nm-es, földszintes, 2 + 1 félszoba, konyha-étkező, 2 fürdőszoba

fa nyílászárók

központi fűtés, valamint kandalló

felújított állapotban

szobákban laminált padló, többi helyiségben hidegburkolat

cserélt burkolatok, szaniterek a fürdőszobában

2 fürdőszoba (1 kádas és 1 zuhanyzós)

mellék helyiségben szoba, fürdőszoba található

tárolásra alkalmas melléképületek

kút az udvaron

tágas, növénytermesztésre is alkalmas kert

udvari beállási lehetőség, illetve a telken található csűr alá 2 autónak van lehetőség parkolni

település központ, bolt, gyógyszertár elérhető közelségben

az ár tartalmazza a berendezést”[...] További lakásokat és otthonokat az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.



