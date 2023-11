Ingatlanbazár 1 órája

A hét ingatlana: Mesebeli rönkház a lovak és kutyák szerelmeseinek

Forrás: ingatlanbazar.hu

“Akácos erdő közepén egy mesebeli rönkház és 4 ló tartására kialakított boxos istálló várja új tulajdonosait, négylábú barátaikkal együtt. Budapesttől alig több mint félórányira, Hatvan külterületén, a Sóderos tó szomszédságában, elbújva a város zajától akác erdő közepén egy csodálatos rönkház ELADÓ. A birtok összesen 62618 nm. A teljes birtok nincs körbekerítve csak a ház. A többi részt fák ölelik körbe. Gyönyörű parkosított udvaron van a ház, ami összesen 330 nm.Autómata locsoló rendszer, elektromos kapu. A telken található még egy 50 nm melléképület vízesblokkal és padlófűtéssel, ez jelenleg kutyatenyésztés céljából van kialakítva.Több kutyának is elegendő a hely, minden kennelből saját kis ajtó, amin ki-be járhatnak az udvarra. A területen még fellelhető a már említett 4 ló tartására szolgáló istálló, 98 nm4 box,1 széna tároló,1 abrakos,1 nyerges. Külön fúrt kúttal, ipari árammal. A rönkház 163 négyzetméter, a fedett terasz 25,5 nm, 3 szoba és nappali-konyha egyben, 2 fürdőszoba, 2 wc, 2 gardrób. A ház alatt 160 nm fűtött pince van, ahol egy 90 nm lakás lett kialakítva. 2 szoba, konyha,nappali, ebédlő, fürdőszoba, wc. Mellette egy két beállásos garázs. Kazánház,mosókonyha,szerszámos is megtalálható. Fa és pellet kazán puffer tartállyal biztosítja a meleget. 4 darab hűtő-fűtő klíma, alacsony rezsiköltség, csak villanyszámla van. Az istálló mellett van egy kis büfé. Egy darab körkarám, valamint egy homokos pálya is van lovaglás céljára. Rendkívül jó terep lehetőség lónak és lovasnak. Amennyiben úgy érzi ez álmai birtoka, szívesen körbevezetem. Megtekintéssel kapcsolatban keressen bizalommal..[...] További lakásokat és otthonokat az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.





