"Heves vármegye, Bodony, családi ház eladó!

A Mátra egyik legszebb kis településén, Bodonyban eladóvá vált egy, egy hektáros összközműves telken fekvő, 360 nm-es, panorámás, tégla építésű családi ház.

A két szintes ház alsó szintjén található egy kettő autó beállására alkalmas garázs, nagy méretű fedett terasz, egy üvegverandás közlekedő, belső medence, szauna, jakuzzi, plusz egy kisebb napozó terasz.

Az alsó lakrészen konyha/étkező, mosószoba, fürdőszoba, valamint két további szoba található. A csigalépcsőn felsétálva érkezünk a felső lakrészhez, mely külön egy külső feljárón is megközelíthető. A felső szinten található egy nappali, fürdőszoba, wc, illetve további három szoba.

Az épület jó elosztású, szerkezetileg rendkívül masszív, igényes megjelenésű.

Az közvetlen udvar szépen rendezett, található rajta számos fa, szalonna sütő, külső pihenő hely, kerekes kút.

Tovább haladva van egy 5 boxos istálló, nagy méretű legelő, amely villanypásztorral van elkerítve. A telek hátsó vége kívülről, aszfaltozott úton is elérhető.

Kiváló otthont nyújthat nagyobb családok számára, de ideális befektetési lehetőség lehet olyanok számára is akik a turizmusban vagy lovassportban gondolkodnak. A panoráma, a Mátra közelsége és a telek adottságai[...]"

