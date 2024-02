A KSH rendre készít statisztikát abból, hogy a magyarországi ingatlanpiacon milyen nemzetiségű vevők jelennek meg és hova koncentrálódnak. A járvány előtt időkben a németek és kínaiak még fej-fej mellett voltak a csúcson, de a Covid az utóbbi vásárlókat megfelezte, és azóta se tértek vissza a piacra a tőlük megszokott, korábbi mértékben. A kiemelkedő vevőkör harmadik helyét most a szlovákok adják őket követik a románok, akik csak 2022-ben adták át az előzés lehetőségét északi szomszédainknak.

Jó hír, hogy 2022-ben majd 8 ezer lakást vettek meg külföldiek, ami rekordnak számít, hiszen előtte darabszámra sosem volt ennyi. Ugyanakkor markánsan megváltozott az értékesítések helyszíne. Míg a kínaiak, izraeliek, oroszok, britek inkább a fővárost kedvelték, addig a ma már döntő többségű német, holland és svájci vevők a vidék szerelmesei. Míg 2018-ban az összes vásárlásuk 42 százaléka jutott a fővárosra, addig 2022-ben már csak 33 százalék. Ezt már megérzi a fővárosi piac, ahogy a növekvő érdeklődést pedig a nyugati régiók.

2022 legnagyobb meglepetése még az volt, hogy az Egyesült Királyságból érkező vevők száma nagyon megugrott. Háromszor annyi lakást vásároltak nálunk, mint a járvány előtt, amikor még ráadásul EU-tagok is voltak. Ez a dinamika azt eredményezte, hogy tavaly a fővárosban már a brit volt – a kínai után – a legnagyobb lakás és házvásárló a piacon. A legtöbb nagyértékű budai ingatlan, ha külföldi kézbe kerül, akkor viszont nagy valószínűséggel most már keletről érkező vevője van. Mint azt egy szakértő megjegyezte, az oroszok, az ukránok és a románok keresik a nagyméretű luxusvillákat a fővárosban. Bár a románok szeretik a határmenti nyugodt kis házakat is, de a tehetősebb polgárokat inkább a főváros elitebb környékét célozzák meg.

