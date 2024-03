Ingatlanbazár 3 órája

Egy ingatlan, ahol az egész év egy hatalmas nyaralás!

A panorámás ház a Mátra egyik legszebb településén, Bodonyban található. Van hozzá minden, ami kellhet, 6 szoba, wellness és fitness részleg, de akár lovakat is tarthat az 5 bokszos istállóban. Ha nem csak lakna, de vállalkozna is, az ingatlan arra is tökéletes megoldás.

“[...]Eladó a Mátra egyik legszebb településén, Bodonyban egy 364 m2-es, panorámás családi ház 9998 m2-es területtel. Az ingatlan 1980-ban épült, 2000-ben teljes körűen fel lett újítva. A felépítmény 6 szobás, 2 fürdőszobás, két szintes, wellness és fitness részleggel is rendelkezik. 5 bokszos instáló, ami lótartásra lett kialakítva., valamit két állásos garázst is tartalmaz. Forrás: Ingatlanbazar.hu

Az alsó szinten 2 szoba,

egy 44 m2-es amerikai konyha,

mosókonyha,

nyitott terasz,

tároló helyiség,

wellness-fitness részleg,

nyitott napozó terasz,

veranda -ami társalgóként is hasznosítható- került kialakításra. A felső szinten 3 szoba,

fürdőszoba,

WC,

nappali,

erkély található. Műszaki tartalom: kombi cirkókazán lapradiátorral, internet Digi. Riasztó + kamerás megfigyelő rendszer, vízforgatós uszoda, automata garázs kapuk, villanypásztor.

Az ingatlan akár vállalkozásként is működtethető. Alkalmas lehet falusi turizmus- vendéglátásra, lovas turizmusra. Nagycsaládosok részére is kiváló, akik egész évben szinte nyaralnak, miközben életvitel szerűen ott élik a mindennapjaikat. Az ingatlan északi része a terület hátsó része, villanypásztorral védett. A kert örökzöldekkel beültetett és parkosított. Megtalálta azt az ingatlant, amiben egész évben nyaralhat, nem csak életvitel szerűen használja. A megközelítés jó minőségű aszfaltozott úton lehetséges.[...] További lakásokat és otthonokat az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.

