A hét ingatlana: Horgászok figyelem! Eladó egy miniház Szűcsiben

A két szintes, mindössze 6 m2 alapterületű ingatlan csodás környezetben, a Szűcsi-Tónál található. Ha horgászna, két tó közül is választhat, de a Mátra közelsége is számtalan kikapcsolódási lehetőséget kínál. Ha kicsivel is beéri, ez a nyaraló tökéletes választás lehet a hétvégi kikapcsolódásokhoz.

“Szép környezetben a Szűcsi-Tónál eladó egy horgász kisház, amely 2 szintes, könnyűszerkezetből épült. Alapterülete 6 m2 + tartozik hozzá egy fedett terasz. A horgásztó pár méterre található a kisháztól, így akár a családdal együtt is élvezheti a horgászást. Saját villanyórával, illetve kerti vízcsappal is rendelkezik. Az új belépőknek 350.000 Ft a tagdíj, a régieknek 118.000 Ft. (Tájékoztató jellegű, az árak változhatnak.) A nagy halakról híres Szűcsi-Völgy Tó kb. 1 km-re található az ingatlantól, így szabadon választhat, hogy melyik tavon szeretne horgászni. Közel van a Mátra is, ezáltal több kikapcsolódási lehetőséget kínál a környék. A horgászközösség nagyon jó.[...]" További lakásokat és otthonokat az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.



