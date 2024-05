Ingatlanbazár 1 órája

Hatalmas választék Hatvanban: társasházi lakások, minden méretben

Akár befektetésnek is kiváló lehet, a hatvani ingatlanok egyike, de saját részre is számos lehetőség közül választhat. A lakások 29-76 m2 közötti alapterületűek, mindegyik földszintes, saját terasz, kertrész és autóbeálló is tartozik hozzájuk. Egy új otthonnal egy új élet is kezdődhet, lehet hogy éppen itt?

Heol.hu Heol.hu

A hét ingatlana: Egy új otthonnal egy új élet is kezdődhet, lehet hogy éppen itt? Forrás: ingatlanbazar.hu

“Heves megye egyik legszebb településén HATVANBAN új építésű lakások eladókNagyszerű befektetés! Hatvan központjától néhány percre társasházi lakások még leköthetők. A lakóparkban több társasház is kialakításra kerül. Minden lakás földszintes, saját terasszal, kert résszel és autóbeállóval. A lakások 29 m2-től 76 m2-ig terjedő alapterületűek (30.000.000 Ft-tól 66.000.000 Ft-ig), így mindenki megtalálhatja az ideális otthonát. Átadás: Várhatóan 2024. őszén Műszaki paraméterek: Az ingatlan kiváló minőségű anyagokból épül. Az épület főfalazata Leiertherm 30 N+F téglából készül, míg a lakáselválasztó falak 10 cm-es vázkerámiás téglafalból, amelyre hang gátló karton borítás kerül. A főfalazat 30-as téglából, a homlokzati hőszigetelés 15 cm vastag dryvit szigetelő rendszerrel kerül kivitelezésre. A zárófödém monolit vasbeton. A fűtés kondenzációs gázkazán padlófűtéssel. A lakásokba bekerül még egy 3,5 kW-os inverteres hűtő-fűtő klíma, amely minden lakás tartozékát képezi. Az áramellátást 230 V rendszer 1x32 A biztosítja, a mindennapi igények kielégítéséhez. A lakásokhoz kert is tartozik, amely előregyártott betonelemes kerítéssel lesz elválasztva, így biztosítva a magánéletet és a nyugalmát. Az utcafronti kerítés színes WPC szegmensekkel szerelt kerítés. Burkolatok: Hideg burkolatok 3.500 Ft/m2-ig, míg a melegburkolatok 3.000 Ft/ m2-ig választhatók, hogy otthona egyedülálló legyen. Fürdőszoba berendezések: Csaptelepek 20.000 Ft/db bruttó árig, mosdókagyló 15.000 Ft/db bruttó árig, zuhanykabin/fürdőkád 50.000 Ft/db bruttó ár beépítésig, WC + tartály 20.000 Ft/db bruttó árig. Nyílászárók: Modern, hőszigetelt háromrétegű üvegezésű műanyag, fehér tokban. Teraszajtók alapáron kétharmadban fix, egyharmadban bukó-nyíló osztásúak. Lakásonként 1 db egyedi, több ponton záródó műanyag bejárati ajtó. Párkány: Kívül műkő vagy műanyag párkány, belül gipszkarton fehér festéssel. Árnyékolástechnika: Nincs az árban, de opcionálisan rendelhető. A napelem előkészítés is része a projektnek: A további energiatakarékos megoldásokra felkészülve. Kert, udvar: A kiskaputól a bejáratig 105 cm szélességben térkő borítás. Az autóbeálló max. 20 m2-ig térkő borítással kerül átadásra. A térkő burkolatok 4.000 Ft/ m2 árral kerül beszámításra. A kert durva tereprendezéssel, teljes építkezésben keletkező hulladék elszállítással kerül birtokbaadásra. A kertterület parkosításra nem kerül, míg a közös területek parkosítása a látványtervek szerint megvalósulnak. A lakópark közös használatban lévő útjai a tervek szerinti szélességben és rétegrenddel térkövezetten kerülnek átadásra. A csapadékvíz a települési elvezető rendszerre történő rákötéssel valósul meg. A lakások elhelyezkedése rendkívül kedvező, hiszen mindösszesen 5 perc autóúttal a település központja elérhető. A kedvelt séta és kerékpáros utak is könnyen és gyorsan megközelíthetőek.Közelben iskola, óvoda, bevásárlási lehetőség is található.A településen szinte nincs munkanélküliség, és a közeli cégek beruházásai még mindig vonzzák az újabb munkaerőt.Új élet új otthonnal kezdődik, és mi itt vagyunk, hogy segítsünk ebben a fontos döntésben! Ne habozz, lépj velünk kapcsolatba még ma![...]” További lakásokat és otthonokat az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.

Ezek is érdekelhetik