Ingatlanbazár 2 órája

A hét ingatlana: tiszanánai tipp összeköltözőknek, nagycsaládosoknak

Az ingatlanra falusi CSOK és a CSOK plusz is igényelhető. A Tisza-tótól pedig mindössze 11 km-re található, így a kikapcsolódás és pihenési lehetőség is kézzelfogható távolságra van. Ha nincs kedve bútorokat költöztetni, alkudhat a házban található IKEA bútorokra. Ha pedig elektromos autója van, az sem gond, a belső parkolóban azt is töltheti.

Forrás: ingatlanbazar.hu

“***FALUSI CSOK IGÉNYBE VEHETŐ! 3 GYERMEK ESETÉN AKÁR 15 MILLIÓ FORINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS! A CSOK PLUSZ SZINTÉN IGÉNYBE VEHETŐ AZ INGATLANRA!*** Heves vármegyében, Tiszanánán eladó egy 280 négyzetméteres vendégháznak kialakított családi ház. Az ingatlan a Tisza-tótól körülbelül 11 kilométerre található, ahol rengeteg szórakozási és pihenési lehetőség várja a kikapcsolódásra vágyókat. A kétszintes ingatlan 158 négyzetméteres alsó szintje gyönyörűen felújított, nappali+4 szobájával 8-10 fő elszállásolására alkalmas, a felső szint még befejezésre vár, ahol további három szoba és fürdőszoba kerül terv szerint kialakításra. Az alsó szint teljeskörű felújításon esett át, amely magába foglalja a fűtésrendszer teljeskörű korszerűsítését, a fürdőszobák teljes felújítását, a festést, burkolást. Az ingatlanba vadonatúj, főleg IKEA bútorok kerültek, amelyek vásárlás esetén megegyezés tárgyát képezik. A felső szint mintegy 70 százalékos készültségű. Az ingatlan Magyarország első teljesen okos vendégháza, egyetlen applikációról vezérelhető a teljes ház. A belső parkolóban elektromos autótöltő áll a vendégek rendelkezésére. A kert gyönyörűen parkosított, az árnyékolóval ellátott tágas terasz, a kerti sütögető és a klasszikus, fatüzelésű kályhával fűthető fürdődézsa élménye biztosíték a teljes kikapcsolódásra. Az ingatlan egy nagy család vagy akár két generációnak is tökéletes választás! Az OTP Bankcsoport teljes körű ügyintézéssel áll az eladók és a vevők rendelkezésére! A kínálatunkból választott ingatlan finanszírozásához kedvezményes hitel- és lízingkonstrukciókat kínálunk. Az adásvételi szerződés megkötéséhez igény szerint megbízható ügyvédi közreműködést biztosítunk, és segítséget nyújtunk az adásvételhez kapcsolódó ügyek intézéséhez. Amennyiben felkeltettem érdeklődését, keressen bizalommal, akár hétvégén is. ” További lakásokat és otthonokat az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.