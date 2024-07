Ingatlanbazár 1 órája

Nemcsak lakóhely, de egy életmód ígérete Hatvanban

Ez az óhatvani családi ház számos olyan előnnyel rendelkezik, amelyek kiemelik a hasonló kategóriájú ingatlanok közül. A 160 nm-es alapterület nem csak tágas tereket, hanem rugalmas kialakítási lehetőségeket is kínál. Büszkélkedik még egy 60 m2-es, különálló házzal is, amely akár vendégházként, akár hobbi vagy munkaterületként is funkcionálhat.

Összességében, ez a családi ház nem csak egy lakóhely, hanem egy teljes életmód kínálata. A minőség, a kényelem tökéletes kombinációja várja az új tulajdonosokat. Ne hagyja ki ezt a különleges lehetőséget, hogy magáénak tudhasson egy kivételes otthont Hatvanban! Forrás: ingatlanbazar.hu Hatvanban, ez a csodálatos ingatlan büszkélkedik egy 60 négyzetméteres, különálló házzal is, amely akár vendégházként, akár hobbi vagy munkaterületként is funkcionálhat. A nagy terasz és a rendezett kert ideális helyszínt kínál a kikapcsolódáshoz, családi és baráti összejövetelekhez, a gyerekek pedig a szabadban játszhatnak biztonságos környezetben. A ház modern gáz cirkó fűtési rendszerrel van felszerelve, így a lakóterek egész évben kellemes hőmérsékletűek. A napfényes terek optimális fényviszonyokat biztosítanak a mindennapokhoz, ami pozitívan hat a lakók hangulatára és energiájára. A ház tágas, jól szervezett elrendezésű, tökéletes választás nagycsaládosok részére vagy azok számára, akik szeretik a bővebb helyet és a nyugodt környezetet. Eladó egy gyönyörű, 160 négyzetméter alapterületű, tégla építésű családi ház Hatvanban, mely az otthon melegét és kényelmét kínálja leendő tulajdonosainak. Ez a 2005-ben épült ingatlan kiváló állapotban van, tükrözve a tulajdonosok gondoskodását és a minőségi anyagok felhasználását. További lakásokat és otthonokat az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.