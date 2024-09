Néhány éve teljes felújításon esett át, így ezzel már az új tulajdonosnak nem lesz gondja. Az egyik lakrész 55 m2, a másik 75 m2, és van lehetőség további bővítésre is. Ráadásul az ár a bútorokat is tartalmazza. Mivel az ingatlan évek óta szálláshelyként üzemel, így akár azonnali jövedelmet is termelhet.

Igazi nyugalom szigete a természet és a víz közelében

Forrás: ingatlanbazar.hu

A Tisza-tó élményfalujának nevezett Sarudon eladó egy 160 m2-es családi ház, mely vendégházként is kiválóan üzemeltethető két különálló apartmanjának köszönhetően.

A házról:

Nosztalgia a modern kor igényei szerint. A parasztház az 1970-es években épült beton alapra, vályog-tégla vegyes falazattal, mely a nyári napokon igazán kellemes, hűs hőérzetet nyújt a pihenőknek. Az ingatlan 2020-ban teljes körűen fel lett újítva, kialakításra kerültek az önálló apartmanok. Az épület összközműves. A födém le van hőszigetelve. A ház kétrétegű üvegezésű fa ablakok rendelkezik. A fűtést Bosch gázcirkó kazán biztosítja radiátor hőleadókkal.

Az egyik lakrész 55 m2: két hálószobából, egy fürdőszobából és egy amerikai-konyhás étkező-nappaliból áll (4 + 1 fő elszállásolására alkalmas). A másik apartman 75 m2-es, mely három hálószobából, egy fürdőszobából és amerikai-konyhás nappali étkezőből áll (6+1 fő elszállásolására alkalmas). További bővítési lehetőség áll rendelkezésre, ugyanis jelenleg az épületben található egy 30 m2-es gazdasági helyiség, melyből kialakítható további egy stúdió apartman is.

A ház egy 1079 m2-es telken helyezkedik el, melyen lehetőség van tovább bővíteni a szálláshely kapacitását.

Az ingatlan csendes, szépen rendezett utcában található, gondozott szomszédos házakkal körbevéve.

A szálláshely a falu központjában elhelyezkedő templomtól és a Sulyom étteremtől mindössze néhány perce, a strandtól pedig 2 km-re helyezkedik el.

Az ingatlan per- és tehermentes, azonnal költözhető. Az ár magában foglalja a beépített bútorok árát. A további bútorok, dekorációk és az üzemeltetéshez szükséges textíliák megvásárolhatók, ezek külön megállapodás tárgyát képezik. Mivel az ingatlan évek óta szálláshelyként üzemel, kiépült vendégkörrel rendelkezik. Itt nem csupán egy ingatlan megvételéről van szó, hanem egy vállalkozásról, amely azonnal hasznot tud termelni. A vendégháznak honlapja van, social media felülete (több mint 1000 követővel), szállásfoglalási oldalakon is megjelent. A szálláshely startra készen áll, hogy vendégeket fogadjon, melyhez a jelenlegi tulajdonos az új tulajdonosnak szívesen nyújt segítséget, hogy valóban azonnal jövedelemtermelő legyen az üzemeltetés.