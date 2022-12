A főleg csalásként vagy lopásként minősíthető bűntényekről Mezeiné Kovács Nikoletta címzetes rendőrfőhadnagy, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense tájékoztatta portálunkat.

Az első esetben egy bélapátfalvi férfi járt pórul. Egy közösségi oldalon hőkamerát hirdetésben kínáló személlyel vette fel a kapcsolatot, s meg is egyeztek az adásvételről. A sértett több mint 300 ezer forintot utalt el, a portékát nem kapta meg, s búcsút mondhatott az elküldött összegnek is.

A kommunikációs szakember közölte, hogy ugyanígy lett csalás áldozata egy hevesi polgár, aki előreutalással rendelt egy játékkonzolt az egyik internetes oldalon, de nem érkezett meg hozzá az árucikk. Hasonlóképpen becsapták azt az ecsédi nőt, aki ugyancsak előre fizetett egy márkás kabátért. Meg is kapta a csomagot, abban azonban nem az általa megvásárolt kabát volt.

– Ezeket a csalásokat megelőzni csak úgy lehet teljes bizonyossággal, ha az eladó és a vevő személyesen találkoznak, és a vételárat csak az áru átvételekor adják át, vagy utalják el – hívta fel a figyelmet az ilyenkor követendő magatartásra Mezeiné Kovács Nikoletta.

A főkapitánysági sajtóreferens két olyan ügyet is megemlített, amelyekben a csalók kriptovaluta befektetési lehetőségeket, és gyors meggazdagodást kínáltak. Egy egerszalóki lakost bitcoinnal kapcsolatos kereskedelemre vett rá egy ismeretlen személy. A férfi a két utalással összesen 17 ezer dollárt fektetett be, azonban az ígért óriási hozamot, sőt a betett pénzét sem kapta meg. Egy hatvani férfi is bedőlt a rendkívüli hozamokat ígérő befektetési lehetőségnek. Azt elolvasva regisztrált egy weboldalon, majd többször utalt át különböző összegeket külföldi számlákra. Miután már az 5 millió forintot is meghaladta a befektetett pénze, a regisztrációját megszüntették és az ügyintéző elérhetetlenné vált.

– Arra intjük az állampolgárokat, hogy az online térben legyenek gyanakvók, különösen, ha szokatlanul kedvező ajánlatot kapnak egy befektetés esetleg egy vásárlás kapcsán – figyelmeztetett a rendőrfőhadnagy.

Számos besurranásos lopás is történt az elmúlt napokban. A tolvajok a nyitva hagyott ajtón jutottak be a kiszemelt házakba vagy a nyitott melléképületbe. Csányban az egyik ház ajtaján belopózott az elkövető és onnan egy mobiltelefonnal távozott. Nagyfügeden és Tarnabodon egy-egy lakóházba ugyanígy jutott be az ismeretlen, aki készpénzt tulajdonított el. Hatvanban pedig egy ingatlan melléképülete maradt nyitva, és az ott tárolt elektromos kerékpár tűnt el.

– A nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonába, ezért érdemes akkor is bezárni, ha otthon tartózkodnak! Ne feledjék, kellő óvatossággal, egészséges bizalmatlansággal a legtöbb bűncselekmény megelőzhető! Ha mégis bűncselekmény áldozatává válnának, kérjük, értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számán! – tanácsolta Mezeiné Kovács Nikoletta.