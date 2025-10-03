október 4., szombat

baleset

Két autó karambolozott a 3-ason az éjszaka

Címkék#Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság#baleset főút#Keresztharaszt

Közúti baleset történt a 3-as főúton pénteken 23 órakor. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

Összeütközött két személygépkocsi a Keresztharaszt térségében, a Krúdy Gyula utcában, azaz a 3-as főút 54-es kilométerénél. A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoztak – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Baleset történt a 3-as főúton.
Baleset történt a 3-as főúton.
Forrás: police.hu

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szombat reggel baleset történt az M3-as autópályán:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
