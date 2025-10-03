Két autó karambolozott a 3-ason az éjszaka

Összeütközött két személygépkocsi a Keresztharaszt térségében, a Krúdy Gyula utcában, azaz a 3-as főút 54-es kilométerénél. A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoztak – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Baleset történt a 3-as főúton.

Forrás: police.hu

