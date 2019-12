Először tett vallomást az elhúzódó stadionügy vádlottja

Az Agria Futball Club volt ügyvezetője elleni büntetőeljárásban jelenleg is folyamatban van a bizonyítási eljárás. A vádlott az Egri Járásbíróságon zajló büntetőperben idén először tett vallomást, és ennek az ellenőrzése folyik – tájékoztatott Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtószóvivője. Szavai szerint szükségessé vált a 2011 és 2012-ben igazolt labdarúgók tanúkénti kihallgatása, amely hosszabb időt vesz igénybe.

– Ezek megtörténte után dől el, hogy egyéb bizonyítás szükséges-e még. A következő tárgyalás jövő év januárjában lesz, ahol a bíróság tíz labdarúgót, a revizort, a futballklub egykori adminisztrátorát és volt szponzorát hallgatja ki tanúként. Ezek közül az egyik kihallgatás távmeghallgatás keretében történik majd – mondta a sajtószóvivő.

Az ügyészség egyébként K. Z. P. vádlottat hűtlen kezelés bűntettének kísérletével, üzletszerűen elkövetett csalás, költségvetési csalás, sikkasztás, számvitel rendjének megsértése bűntettével és kétrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. A vádindítvány szerint az Egri FC Kft. képviseletében eljárva 2011–2012-ben részben rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el a terhére rótt bűntényeket.

A vádirat hat pontban rögzíti azokat a tényállásokat, amelyek miatt a terhelt felelősségre vonását indítványozza a hatóság. Ezek egyike az egri stadion villanyvilágításának tervezése volt. A cég az önkormányzati tulajdonú egri stadion villanyvilágításának tervezésére kötött 62 millió forintos, tervezési vállalkozói szerződést, amit a terhelt írt alá. A stadion energiaellátásának tervezésére 4,8 millió forintos vállalkozói díjban állapodott meg. Ám az elkészült terveket a kft. nem fizette ki, ezért a társaságot 2014-ben felszámolták.

Egy másik ügy a Magyar Labdarúgó-szövetséghez 2012 tavaszán beadott sportfejlesztési programhoz köthető, melynek benyújtását követően a csapat feljutott az NB I.-be. A hazai mérkőzések megrendezésének egyik feltétele a villanyvilágítás volt. Az egri pálya ezzel nem rendelkezett, és megvalósítását az eredeti program sem tartalmazta. Az ügyvezető az MLSZ-hez az elbírálás előtt a kivitelezés anyagi fedezetéről szóló valótlan tartalmú iratot csatolt, amelynek alapján 49 millió 500 ezer forint taotámogatást utaltak a kft. számlájára. A támogatásból csupán tízmillió forintot fordítottak a jóváhagyott célra.

Az ügyészség egyebek között azt állítja, a terhelt magánszemélyként harmincmillió forint kölcsönt kért és kapott egy hazánkban tartózkodó angol üzletembertől. A kölcsönt 2012 decemberében a taotámogatásból fizette vissza. Januárban hamis állításokkal rábírta az angol partnerét, hogy 40 millió forintért vegye meg a társaság 75 százalékos üzletrészét, illetve nyújtson tagi kölcsönt.

A vád szerint százmilliós a kár

Szerepel a vádiratban valótlan számlák befogadása is. Ezek ellenértékét, közel negyvenmillió forintot a terhelt a pénztárból felvette, és ismeretlen célra fordította. Egy másik vádhatósági állítás szerint többek közt sportszerek beszerzéséről és utazásról is valótlan számlák kerültek a könyvelésbe. Ezek után 39,4 millió forintot vett fel a vádlott, de nem tudni, mire költötte. Az adóhatóságot megtévesztve majdnem 7,9 milliós vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. K. Z. P. devizában is magához vett mintegy 65 millió forintot. Könyvelési manipulációival csaknem 105 millió forinthoz jutott. A társaságnak ebben az időszakban nem volt hiteles a könyvelése, a bizonylatok, nyilvántartások, leltárak könyvvezetése hiányos volt – áll a vádiratban.