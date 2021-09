Szikláról zuhant a mélybe a magyar túrázó – egy hónapon keresztül keresték Gábort

A Grand Canyonban találták meg egy magyar férfi holttestét. A családapa júliusban tűnt el, de csak egy hónappal később találták meg.

B.-T. Gábor még július végén indult neki egy amerikai körútnak, méghozzá egyedül. A kétgyermekes családapától nem volt idegen az ország, ugyanis már 2015 óta az Egyesült Államokban élt feleségével és két kislányával. Egészen július végéig semmi gond nem volt, a férfi ekkor ért Las Vegasba, és be is csekkolt még a Mirage nevű szállodába, innen indult kirándulni a Grand-Canyonba, valószínűleg a déli peremére, július 19-én. Azonban Gábornak ekkor nyoma veszett, a családja pedig július 29-én, kétségbeesetten jelentette a rendőrségnek. A helyi zsaruk hatalmas készültséggel indultak a keresésére, nem csak földi, hanem légi úton is pásztázták a hatalmas nemzeti parkot, azonban a gigantikus területen ekkor még nem szúrták ki a férfi nyomait – írja a Bors.

Megcsúszhatott a köveken

Az első áttörés augusztus közepén történt, a csapatok ekkor fedezték fel Gábor kocsiját a park déli területén. A férfi minden holmija az autóban volt, úgy tűnt, csupán pár órás kirándulásra készült.

A zsaruk elárulták, ez nem meglepő, mint ahogyan az sem, hogy szállást sem foglalt a parkban, rengeteg turista jár így a kanyonban. Pár nap múlva azonban már minden remény elveszett, ugyanis a kocsijától nem messze, a Pipe Creek kilátó közelében, 430 méterrel egy sziklaorom alatt megtalálták Gábor holttestét is – írta meg a Daily Mail. A rendőrség szerint a halálát az okozhatta, hogy kirándulás közben megcsúszott, és lezuhant az egyik peremről. Az ismerősök hónapokon keresztül reménykedtek abban, hogy Gábort élve megtalálják:

Nagyon reméltük, hogy előkerül, két csodás kislány várta otthon

– mondta egy ismerős, aki hozzátette, hogy amennyire ő tudja, a férfi valóban csak egy túrára indult:

– Ennek az egyik állomása volt csak Vegas, úgy tudom, ott is pár napot akart eltölteni. Most, szeptember közepén lett volna a születésnapja – mondta szomorúan.

Hat éve veszett nyoma

Miközben azonban Gábort keresték, tőle alig öt kilométerre egy másik holttestet is találtak a sziklák takarásában. Bár a testet még jelenleg is vizsgálják és DNS alapján próbálják azonosítani, a hatóságok feltételezik, hogy a megtalált férfi az a Scott Walsh, akinek az eltűnését 2015-ben jelentették, és kísértetiesen hasonló módon veszett nyoma, mint Gábornak: utoljára őt is a kanyonban látták, a déli perem környékén, és a lapok úgy tudják, hogy bár a férfi csomagját – hasonlóan Gáboréhoz – már korábban megtalálták, Scottot azóta is eltűntként keresték.