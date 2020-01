Az elmúlt néhány órában az útviszonyok megváltoztak, az ónos eső következtében több helyen jegessé, csúszóssá vált az útburkolat. Egerben gyalogos gázolás is történt.

Reggel 9 óráig közel 20 baleset történt Heves megyében – számol be a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán. Felhívják a figyelmet: fontos a téli gumival felszerelt, megfelelő műszaki állapotú jármű használata, nagyobb követési távolság, sebesség csökkentése, lehetőleg kerüljük az előzést, különös óvatosság a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél.

Kovács Nikoletta rendőrségi sajtóreferenstől megtudtuk, csütörtökön reggel egy gyalogos gázolás is történt Egerben, a Verőszala utcában, ahol egy személyautó három embert sodort el. Úgy tudjuk mind a hárman könnyebben sérültek meg.

A rendőrség továbbá kiemelte: az utakon a szokásosnál is óvatosabban és figyelmesebben kell közlekedni, indulás előtt számolva azzal, hogy a szokásos menetidő megnyúlhat, a célba érés hosszabb időt vehet igénybe. A gépjárművezetőknek számolniuk kell azzal, hogy csúszós úton mind a megállás, mind a kanyarodás komoly koncentrációt igényel, de még az egyenes haladás is nagyobb óvatosságot követel. Amennyiben az autó fara elkezd oldalra enyhén kitörni, finom ellenirányú kormánymozdulattal korrigáljuk! Óvatosan vegyük le lábunkat a gázpedálról (ne hirtelen, mert hirtelen fékhatásra kitörhet az amúgy is instabillá váló autó)!

Téli úton kerülni kell az előzést, és elővigyázatosan, lassítva kell elvégezni a kikerülést, nem a száraz utas rutinsebességgel! Csúszós útszakaszokhoz közelítve vegyünk vissza a tempóból!

Ha baj van, és az autó megcsúszik, semmiképp sem a satufék a megoldás. Az erős fékezéssel a tapadás teljes elvesztését kockáztatja a sofőr. Helyzettől függően a cél a kocsi stabilizálása, amely ismételt ellenkormányzással, enyhe gázadással-gázelvétellel, finomabb fékezéssel oldható meg. Ha fékezéskor dolgozni kezd a blokkolásgátló, akkor enyhítsünk a fékhatáson, majd újra kezdjük fokozni!

Érdemesebb nagyobb követési távolságot tartani, hogy legyen időnk reagálni a kialakuló helyzetre, akár arra, hogy fékezve blokkol a kerék! Használjuk a motorféket, üresben lehetőleg ne guruljunk, motorfékkel lassítva kisebb az esély a kerék blokkolására! Hamar váltsunk fel kézi váltós autóban, hogy a keréknek kisebb esélye legyen az elkaparásra! Az automata váltót tegyük téli állásba!