24-es úti autós üldözés: szó se volt emberölésről

Az Egri Törvényszék bírája, dr. Jávori Tünde olyan ügyben hirdetett ítéletet, amely a sajtóban nagy visszhangot kapott. A cselekmény 2016. október 7-én történt. Az eset után annyi volt tudható, hogy a most 48 éves vádlott BMW-vel száguldott az őt üldöző rendőrök elől Egerbaktáról Egerbe, majd onnan vissza a 24-es főúton. Mindeközben több autóst veszélyeztetett, s még rendőröket is el akart gázolni. A több mint két éve tartó eljárás alatt kiderült: nem egy ittas, vagy bedrogozott ámokfutó volt az, akit végül egy keresztbe fordított autóbusz állított meg a rohanásban, hanem egy pszichiátriai betegséggel két évtizede kezelt ember, akinek a vérében sem alkoholt, sem tudatmódosító szert nem lehetett kimutatni.

A csütörtöki tárgyaláson – iratismertetés után – elhangzottak a perbeszédek. Az ügyész vádbeszédében fenntartotta a vádiratban foglaltakat, s hivatalos személy sérelmére, hivatalos eljárása alatt elkövetett emberölés kísérlete, hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt indítványozta felelősségre vonni V. R. Cs.-t. Fegyházbüntetésre, közügyektől való eltiltásra, a járművezetéstől való végleges hatályú eltiltásra, a BMW lefoglalására és elkobzására tett indítványt.

A terhelt védője ezzel szemben közölte, markánsan eltér az álláspontja a cselekmény minősítéséről. A történeti tényállás 80 százalékában ugyan egyezik a megítélésük, de hogy ez a tett miként minősül, arról alapvetően mást gondolnak. A vádirati tényállás szerint az egyik rendőr kilenc lövést adott le, amiről a kapitányság vezetője állapította meg, hogy jogszerűtlen és szakszerűtlen volt. Az üldöző rendőrök arra kaptak tájékoztatást felettesüktől, hogy pszichiátriai kezeltről van szó, ám nem úgy jártak el, mintha tudnának erről. A védő mellőzni kérte a vádirati tényállásban megfogalmazott, az egyik rendőr elütésére irányuló szándék rögzítését is.

Dr. Novák Péter úgy fogalmazott: az ügyészség ahhoz, hogy az eredeti vádiratot fenntartsa, kénytelen volt negligálni az orvos szakértői véleményeket. Pedig azokban a vádhatóság által sem megkérdőjelezetten szerepel, hogy a kiújult betegsége miatt a vádlott a cselekménye idején súlyosan korlátozva volt a lehetséges következmények felismerésében. A védő indítványozta, hogy a bíróság védence tettét hivatalos személy elleni erőszakként és közúti veszélyeztetésként minősítse.

Ítéletében a törvényszék – a védői indítványnak megfelelően – hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt marasztalta el a terheltet és szabta ki rá az egy év, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést. A járművezetéstől három évre tiltotta el a vádlottat, akinek 555 ezer forint bűnügyi költséget kell megfizetnie.

Ez történt az ítélet kihirdetése után

Tanulságos indoklásában dr. Jávori Tünde arról is beszélt, hogy elgondolkodtató, miért is történt mindaz, ami bekövetkezett 2016. október 7-én. A vádlott az autós üldözés előtt nem követett el sem bűncselekményt, sem szabálysértést. Vajon, tudva, hogy pszichiátriai beteggel volt dolguk, intézhették volna-e jobban is a rendőrök a „segítségnyújtást”, amit a családtól érkezett bejelentés után foganatosítottak? – tette fel a költői kérdést az Egri Törvényszék bírája. Tanulságosak voltak a határozathirdetés utáni perorvoslati kérések is. Az ügyész téves jogi minősítés – emberölés kísérlete helyett erőszak – miatt az ítélet súlyosításáért, a közügyektől való eltiltásért, a járművezetéstől való eltiltás szigorításáért és a kocsi elkobzásáért jelentett be fellebbezést. A vádlott és védője kizárólag a járművezetéstől való eltiltás mellőzését kérte az ítéletben.