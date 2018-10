A Betyársereg öltözetében fenyegettek, zaklattak: hatan ültek a vádlottak padján Egerben

Tárgyalást tartott kedden az Egri Járásbíróság abban az ügyben, amiben hat fiatal férfi felelősségre vonását indítványozza az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség a 2015 tavaszán Szúcson és Egercsehiben történtek miatt. A vádlottak többnyire a Betyársereg öltözetében léptek fel fenyegetően a roma kisebbséghez tartozókkal szemben a vád szerint.

Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség 2015 első felében a Szúcson és részben Egercsehiben történtek miatt hat személy ellen emelt vádat (lásd keretes cikkünket). A terhelteket – K. G., S. M., S. E., D. I., M. P. és K. J. – a vádhatóság több rendbeli folytatólagosan, csoportosan, társtettesként és kényszerítéssel elkövetett közösség tagja elleni erőszak, valamint csoportosan elkövetett magánlaksértés bűntette miatt indítványozza felelősségre vonni. A büntetőperben kedden tartott újabb tárgyalást az Egri Járásbíróság.

Az ügy azért is kapott kiemelt figyelmet a sajtóban, mert a terheltek között van a Jobbik jelenlegi elnökének, Sneider Tamásnak a gyermekei is. Az országgyűlési képviselő a hallgatóság soraiban ez alkalommal is részt vett a tárgyaláson. Nem jelent meg viszont az elsőrendű vádlott, akinek távolmaradásáról védőjének sem voltak információi. Hasonlóan K. G. terhelthez „kihagyta” a pert a tanúként idézett egyik sértett, G. Róbert is. Róla a szintén tanúként idézett V. Natasa azt mondta, hogy Győrben dolgozik, azért nem tudott megjelenni. Dr. Hajnal József bíró mindenesetre – nyolc napon belül beérkező érvényes kimentés híján – súlyos szankciót helyezett kilátásba.

A vádlott és a tanú távollétében is tárgyalást tartott azonban a bíróság. V. Natasát önálló vallomástételt követően a bíró vádpontonként kérdezte ki részletesen. A sértett tanú szerint sógoráék, G. Róbert Szúcson lévő házánál megjelent a Betyársereg, de két kocsival az ő Egercsehiben lévő házuk előtt is sokszor mutatták magukat.

– Zaklattak, fenyegettek. Jöttek, levették a pólót, levetkőztek félmeztelenre, pózolgattak. Kihívtam a rendőröket, de ők azt mondták nekik, hogy csak levegőzni jöttek. De akkor mit kerestek mindig a házuk előtt? – mondta a tanú.

V. Natasa szavai szerint utána lehet nézni, hogy hányszor hívta a rendőrséget, sírva. Azt mondta nem jó neki, hogy a bíróságra kellett jönnie de muszáj volt, mert ők nem tudtak elköltözni Egercsehiből, mint mások. Hozzátette: a gyerekei le akarták beszélni a vallomásról. „Ne menjél már! A falu végén vagyunk, baj lehet belőle” – mondták neki.

Tanúként hallgatta ki a bíróság a cselekmény idején a 14. életévét éppen, hogy betöltött G. Virágot is. A fiatal sértett két őt ért konkrét fenyegetésről beszélt részletesen.

– Mindig a házunk előtt járkáltak el, lassan, autóval. „Ne bántsd a magyart, mert pórul jársz!” felirat volt az egyikük pólóján, a másik ember félmeztelenül ült bent a kocsiban – vallotta egyebek között a tanú.

Fenyegettek, videóztak a vádirat szerint Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint a hat vádlott közül öten az úgynevezett „Betyársereg” tagjai voltak három esztendeje. 2015. januárjában egy internetes oldalon megjelent egy írás, ami szerint az egyik szúcsi család tagjai lopják a fát, s rabszolgaként tartják a munkásaikat. A cikkben konkrétan meg nem nevezett személyeket a környékbeliek egyértelműen a roma kisebbséghez tartozó egyik családdal azonosították. Februárban az elsőrendű vádlott kibérelt egy, a vélelmezett személy és családja lakóingatlanához közeli házat. Itt többször megjelent ő és a többi terhelt is. A rendszerint a „Betyársereg” jelképeit ábrázoló ruházatot viselő férfiak februártól júniusig voltak ott, a sértetteket és lakóházukat a beleegyezésük nélkül gépkocsijaikból többször is fotózták, videózták. Szidalmazták, fenyegették is őket, arra inspirálva, hogy költözzenek el a faluból. A vád szerint cselekményük a sértettben és az élettársában olyan félelmet keltett, hogy 2016 februárjában gyermekeikkel együtt el is költöztek.