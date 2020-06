A biztonságos kerékpározásra hívják fel a figyelmet megyénk rendőrei

A késő tavaszi, nyári időszakban a Tisza-tó rendkívül kedvelt idegenforgalmi célponttá válik. Különösen igaz ez a kerékpáros turizmusra, hiszen az ide látogató kerékpárosok előszeretettel túráznak a tó körül. Ez a túra körülbelül 65 kilométer hosszú, zömében gáton, biztonságosan lehet közlekedni.

Nagyon fontos, hogy a kerékpározás, kerékpáros túrák előtt vizsgáljuk át a kerékpárokat, hogy megfelelő műszaki állapotban legyenek, rendelkezzenek a kötelező kerékpáros felszerelésekkel (jól működő kormányberendezés, működő első és hátsó fékberendezés, csengő, előre egy fehér színű, hátra pedig egy piros színű prizma, legalább az első kerékre egy borostyánsárga küllőprizma, illetve legyen nálunk első és hátsó lámpa is) – tájékoztatta a Heol Soltész Bálint rendőrségi sajtószóvivő.

Kerékpározni csak a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban lehet. Lényeges, hogy a kerékpárosra is vonatkoznak a közlekedési szabályok, így folyamatosan figyelni kell a közúti jelzéseket, és a szabályokat maradéktalanul be kell tartani. Fokozott figyelemmel és körültekintéssel hajtsák végre a kanyarodási manővereket, melyet minden esetben előzzön meg irányjelzés és a mögöttes forgalom miatti hátra tekintés. Amennyiben az úttest szélén lévő akadályt, járművet kell kikerülni, azt is előzze meg irányjelzés és hátra tekintés.

Mindenképpen javasolt a kerékpározás során sisak és láthatósági mellény, vagy ruházat viselése. Előbbi az esetleges balesetek során nyújthat védelmet, míg utóbbi a többi jármű részére jobb észlelhetőséget biztosít.

Ahhoz, hogy mindenki felhőtlenül élvezhesse a Tisza-tó körüli kerékpározást, a szabályok betartása és a tanácsok megfogadása elengedhetetlen.