A büntetés-végrehajtás és a rendőrség is védi az embereket

A börtönökben, a rendőrségen és a városgondozásnál is kiemelten figyelnek a szolgálatot teljesítők egészségének védelmére.

A járványügyi hatóságokkal folyamatosan egyeztetve, az összes szükséges intézkedést megtették és megteszik a munkatársaik és a fogvatartottak egészségügyi állapotának megóvása és a fertőzésveszély megelőzése érdekében – erről adott tájékoztatást a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Kommunikációs Főosztálya a Heol kérdésére. Valamennyi büntetés-végrehajtási (bv) szervben kijelölték az elkülönítő helyiségeket, a járványból adódó speciális feladatok elvégzésére pedig a szervezetük egészségügyi szolgálata felkészült.

Közölték azt is, hogy a bv szerv teljes állománya, illetve az elítéltek rendszeresen tájékoztatást kapnak a követendő higiénés elvárásokról. Az intézetekben folyamatos a felületek és eszközök fertőtlenítése. Az egészségügyi személyzetet védőruházattal és a szükséges orvostechnikai eszközökkel, például érintésmentes hőmérővel látták el.

A visszaérkező fogvatartottak a jogszabálynak megfelelően közegészségügyi és járványügyi vizsgálaton esnek át, s kizárólag ezt követően helyezik át őket a közösségbe. Az ellátást végző szakemberek fokozott figyelmet fordítanak az esetleges felső légúti panaszok feltárására, az utazási előzmények felderítésére, indokolt esetben a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban kiadott szakmai protokollnak megfelelő intézkedéseket léptetnek életbe.

Már a látogatásokat is szabályozzák és ellenőrzik

A járványügyi helyzetre figyelemmel a fogvatartottak további intézkedésig havonta egyszer alkalmanként harminc, legfeljebb hatvan percben fogadhatnak látogatót. Mindezt úgy, hogy a rabok és a hozzájuk érkezők nem érintkezhetnek egymással. A cseppfertőzés elkerülésére az érintettek plexivel ellátott fogadóhelyiségben tartózkodhatnak. A fogvatartottak egyidejűleg legfeljebb két kapcsolattartóval találkozhatnak. A saját és hozzátartozóik egészségének megóvása érdekében javasolt, hogy ne kezdeményezzék gyermekkorú, hatvan év feletti, illetve tartósan vagy aktuálisan beteg hozzátartozó látogatását. A büntetés-végrehajtási intézetek telefonos és Skype-os lehetőségeket is biztosítanak. Az online alkalmazás használatának megkönnyítésére felhasználási útmutató is készült. A kiadvány a szervezetük honlapja – bv.gov.hu – mellett országszerte minden börtönben elérhető lesz.

Fogvatartottjaiknak készítettek tájékoztató kisfilmeket is, melyeket naponta többször vetítenek le a zárt láncú televízió-rendszeren, valamint a szervezet weboldalára és YouTube csatornájára is felkerültek ezek, így a hozzátartozók, érdeklődők is megtekinthetik.

– A rokonok pontos és naprakész tájékoztatását szolgálják a közelmúltban elindított call centerek is. A szervezet weblapján megtalálható telefonszámokon kollégáink a járványügyi helyzettel összefüggő megelőző intézkedésekről adnak tájékoztatást, mégpedig hétköznapokon reggel nyolc és délután három óra között – közölték.

Figyelnek természetesen most a rend őreire is

A rendőrség vezetése elkötelezett abban, hogy az állomány illetékes parancsnokai és a munkáltatók hathatós segítséget nyújtsanak és támogassák az állományuk érintett tagjait a kialakult rendkívüli helyzetben – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Az óvintézkedésekkel kapcsolatban úgy fogalmaznak: az ORFK biztosítja a rendőrök védőfelszerelését. Víz nélkül tisztító és fertőtlenítő, baktérium- és vírusölő hatású kézfertőtlenítő gélt, illetve kendőt, egyszer használatos kesztyűt, sebészi szájmaszkot. Az érintett állományt a szolgálatba lépés előtt a higiénés rendszabályokra is felkészítik. Ezeken túl az állományilletékes parancsnokok kiemelt figyelemmel vannak a gyermeküket egyedül nevelőkre és azon családokra, amelyeknél mindkét szülő a rendőrség alkalmazásában áll.

Az egri városgondozás munkatársai sem tétlenek

A vészhelyzetre tekintettel több intézkedést hozott a Városgondozás Eger Kft. is.

– A városüzemeltetési teendőket ésszerűen csökkentettük. A minimális feladatok ellátását biztosítjuk, ezek a megyeszékhely működéséhez elengedhetetlenek, az élet- vagy balesetveszély elhárítása érdekében szükségszerűek – tájékoztatott Schläferné Farkas Bernadett, a társaság kommunikációs vezetője. Elmondta, a dolgozók védelmében a szükséges biztonsági intézkedéseket megtették. A munkahelyi tisztálkodó helyiségeket, öltözőket folyamatosan fertőtlenítő hatású szerrel látják el.

– Minden művezetői autó rendelkezik egyszer használatos eldobható kesztyűkkel, megfelelő folyékony szappannal és vízzel, melyet minden dolgozó használhat. Figyelmet fordítunk a szállítójárművek folyamatos fertőtlenítésére is. Minden dolgozónknak kiosztottuk az orvosi maszkokat, kéztisztítókat. A közös utaztatást lehetőleg minimalizáljuk – közölte.

A gyöngyösi városgondozási zrt. munkatársai is dolgoznak, de a védekezéshez szükséges eszközökkel felszerelve.

– Minden munkavállalónak biztosítjuk a maszkot, kesztyűt. A temetkezések körül dolgozók fokozottan kitettek a fertőzés veszélyének, ők védőruhával és hatékonyabb maszkkal is rendelkeznek – mondta a társaság vezérigazgatója, Dorsánszki Zsolt.