A felügyelet alatt álló férfi kölcsönkért teherautót adott el, hamis papírokkal

Az új büntetőeljárási törvény (Be.) értelmében, tárgyalások előtt, meghatározott esetekben, nyilvános előkészítő ülést tartanak a bíróságok. E jogintézmény hátteréről kérdeztük dr. Konkoly Thege Lászlót, a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivőjét.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével, hamis magánokirat felhasználásának és fogolyszökés vétségével vádolja a Gyöngyösi Járási Ügyészség azt a büntetett előéletű 27 éves, letartóztatásban lévő férfit, aki a bűntények egy részét az élettársával együtt valósította meg – közölte dr. Konkoly Thege László.

A vádirat arról szól, hogy partnerek tavaly szeptember végén az ablak bezúzása és a bejárat kifeszítése után betörtek egy városbeli lakos garázsába, ahonnan elvittek egy több mint egymillió forint értékű, nyitott ajtójú gépkocsit. Ezt követően úgy furikáztak Gyöngyösön, mintha a jármű az övék lenne. A négykerekű tulajdonosa egy alkalommal észrevette, hogy az ő eltűnt autóját idegen ember vezeti. Megállította a benne utazó párocskát, akik azonban egy hamis szerződést mutattak neki, ami szerint ők vásárolták és nem lopták a kocsit.

Egy hónappal később megrongálták egy társasház biztonsági kameráit, hogy azok ne rögzíthessék, amint bűnös tervüket váltják valóra. Az egyik lakás zárját igyekeztek feltörni, hogy oda bejussanak, a házigazda otthon volt, ezért érték nélkül menekülniük kellett. Múlt év novembere elején a férfi és a nő egy másik társasházat szemelt ki. Be is hatoltak oda, s egy tévékészülékkel távoztak. Ugyanazon a napon egy műhely előtti nyitott udvarról zsákmányoltak két könnyűfém felnit is.

Az előző esztendőben, november végén újra bűnözött a vád szerint a férfi vádlott. A gyöngyösi buszpályaudvaron észlelte, hogy egy nő alszik a padon. Ezt kihasználva kicsente a hölgy zsebéből kicsente annak mobiltelefonját, ami kifosztásnak minősül. Tehette ezt azért is, mert az élettársa figyeléssel segített neki.

A fiatalember ellen nyomozást is folytattak, s ennek során az Egri Járásbíróság nyomozási bírája decemberben elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A terhelt azonban néhány nap múlva levágta a lábáról a nyomkövető technikai eszközt és ismeretlen helyre távozott. Ez fogolyszökésnek számít. A vádlott persze, nem tagadta meg önmagát, kölcsönkért egy teherautót azzal, hogy másnap visszaviszi a gazdájának. Ehelyett két nappal később – kedvese közreműködésével – Turán eladta a járművet. Ekkor is hamisított megállapodással bizonyították, hogy ők kocsi tulajdonosai. A férfi tavaly szenteste két büfét és egy garázst tört fel, a következő napon társával egy telephelyre mentek be, hogy lopjanak.

A rendőrség végül elfogta a szökevényt, aki – ügyészi indítványra – a bíróság elrendelte a letartóztatását. A vádemelés után a bíróság előkészítő tárgyalást tartott, amelyen a nő, mint másodrendű vádlott, nem jelent meg. A férfi viszont minden vádpontban elismerte a bűnösségét, s lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság ezt elfogadva három év hét hónap szabadságvesztéssel sújtotta, négy esztendőre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Vagyonelkobzást elrendelt vele szemben, s kötelezte őt nagy összegű bűnügyi költség viselésére. A nő vádlott bűnössége kérdésében a bíróság később tárgyaláson dönt.