A katasztrófavédelemnél végzett munka egy életre szóló tanulást jelent – vallja az egri százados

Tűzoltó századossá nevezték ki Tapsonyiné Bátori Anna tűzoltó törzsőrmestert. Ez alkalomból beszélgettünk a szakemberrel pályáról, tervekről.

Mint arról korábban beszámoltunk, negyven katasztrófavédelmi dolgozó vette át első tiszti kinevezését október végén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A főigazgatóság vezetői előtt dr. Mógor Judit tűzoltó dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettese adta át a kinevezésről szóló okmányt az érintetteknek. A Heves megyei katasztrófavédelem tiszti állománya is bővült, dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója tűzoltó századossá nevezte ki Tapsonyiné Bátori Anna tűzoltó törzsőrmestert.

A százados több mint három éve teljesít szolgálatot a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában. Tisztként, november 1-től a Humán Szolgálat oktatásért felelős kiemelt főelőadói beosztását tölti be. Az új tisztet Csontos Ambrus tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelem igazgatója is köszöntötte. Elmondta, hogy nagy fordulópont az elsőtiszti kinevezés egy hivatásos életében, s felhívta a figyelmet: a legfontosabb, hogy a kinevezéshez méltóan mindig legyen hű a tiszti esküben tett fogadalmaihoz a hivatása során és a magánéletben egyaránt, továbbá sok munkasikert kívánt a századosnak.

Tapsonyiné Bátori Anna mielőtt a tűzoltóságra került, már aktívan részt vett számos önkéntes feladatban, belekóstolt például az önkéntes segítségnyújtásba is. Innentől pedig egyenes út vezetett a tűzoltó-hivatáshoz. Gyermekkorától fogva volt benne egyfajta elkötelezettség, igény és vágy annak irányába, hogy embereken segítsen. S ennek jó színtere volt az önkéntes munka is, amelyben részt vett, ezzel is megalapozva katasztrófavédelmi karrierjét.

A Humán Szolgálaton végzett munkájáról elmondta: megtiszteltetésnek érzi a kinevezést, nagy álma vált valóra ezzel. Az új beosztás rengeteg új kihívás elé állítja, mivel sokféle képzést tartanak a tűzoltóknak, akiknek a beosztásukhoz, valamint a különböző eszközök használatához számos tanfolyamot kell elvégezniük.

– Ezek általában a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vagy Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében történnek. Mi tulajdonképpen egy szervező-kapcsolattartó feladatkört látunk el, de mi is szervezünk képzéseket, típusvizsgákat. Ezek lebonyolítására természetesen vannak oktatóink, mentoraink – tette hozzá a szakember.

Munkájához hozzátartozik a toborzással kapcsolatos feladatok ellátása, a jelentkezőkkel való kapcsolattartás, valamint az újoncok beiskolázásával járó teendők is. Kiemelte, hogy a toborzást igyekeznek a legtöbb felületen megjelentetni annak érdekében, hogy minél szélesebb körben elérje felhívásuk az esetleges jelentkezőket.

A százados kiemelte, nagyon becsüli azt az összetartást és bajtársiasságot, amit a tűzoltóságon belül tapasztal. Mint mondta, ez egy zárt közösség, ahol az egymásra utaltság miatt kialakult kapcsolatok az évek során egyre szorosabbá válnak.

– Ezt a családias hangulatot a saját bőrömön is tapasztalom, megyén belül és kívül is rengeteg segítségre, támogatásra számíthatok.

Nagyon tisztelem azokat, akik erre a hivatásra vállalkoznak, mert sokszor igen nehéz feladatot kell ellátniuk, ezért pedig megbecsülést érdemelnek.

Aki ide jelentkezik beosztott tűzoltónak, abban megvan az a fajta hivatás iránti elkötelezettség, ami egy életen át viszi majd előre ebben a munkában. Aki kellő kitartással, szorgalommal rendelkezik, az szervezetünknél egy nagyon komoly karriert is fel tud építeni. Beosztott tűzoltóból egészen magas beosztásba is el lehet jutni. Erre egy élethivatást, egy életpályát lehet felépíteni, ami ebben a gyorsan változó világban egy olyan stabil pont, háttér, amire hosszú távon is lehet számítani.

Mint megtudtuk: Tapsonyiné Bátori Anna az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoportnál tavaly kezdett el aktívan önkénteskedni. Van egy kiskutyája, akinek jelenleg nyomkövetést oktat, szeretne ugyanis személykereső ebet faragni belőle, erősíteni ezzel is a mentő és tűzoltócsoport munkáját. Ha ideje engedi, túrázni jár, jól ismeri a Bükk és Mátra erdőit is. A szakember nagy állatbarát, menhelyeknek is rendszeresen szervez adománygyűjtést. Két mentett kutyája és számos macskavédence van, valamint aktívan támogatja a Eszkuláp Állatvédő Egyesületet, akik elsősorban speciális igényű vagy sérült állatok mentésével foglalkoznak. Az unalomra egy percnyi ideje sincs, a munka és a sok önkénteskedés mellett jelenleg a közszolgálati egyetemen (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) is tanul levelezős képzésen, s számos katasztrófavédelmi gyakorlaton is részt vesz.

Érdeklődésünkre elárulta, az első ilyen gyakorlata egy SMA-beteg kisfiú, Zsombor javára szervezett jótékonysági tűzoltó lépcsőfutás volt, amely alkalmával teljes bevetési felszerelésben kellett megmásznia tíz emeletet.

– Jó volt megtapasztalni, hogy milyen érzés olyan bevetési felszerelést viselni, amelyet a tűzoltóknak nap mint nap hordaniuk kell egy-egy vonulás alkalmával. Volt szerencsém egy pszichikai gyakorlaton is részt venni, amely során egy sötét, füstben úszó pincében kellett tájékozódni. Ezek nagyszerű élmények, és egy kis betekintést is adnak abba, hogy mit is tapasztalhat meg egy tűzoltó éles helyzetben.