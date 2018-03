Veszély az utakon! A motorok nyergében jó az „agylassítás”

A javuló időjárás, a száraz aszfalt sokakat arra csábít, hogy növeljék gépjárművük sebességét. A fokozódó gyorsaságnál azonban nő a baleseti kockázat. Ezt a legfontosabb intelmet fogalmazta meg a közlekedésbiztonsági szakember a tavaszi szezon kezdetén.

Huszonhetedik éve vezet az egri Tóth ­László, ebből tizenharmadik esztendeje foglalkozásszerűen. ­Ennyi tapasztalattal azt vallja, a télről tavaszra váltás a közlekedésben legalább annyira veszélyes, mint az őszi-téli átállás. Legfőképpen a biciklisekre, a motorosokra kell nagyon odafigyelni, hiszen a jó időben szabályosan kirajzanak. Na és azokra, akik a télen a garázsban tartották a kocsijukat.

A négy keréken haladók is figyeljenek

Erdélyi Róbert, a Heves Megyei­ Baleset-megelőzési Bizottság titkára szerint nemcsak a téli, de a tavaszi közlekedésre is fel kell készülniük a járművezetőknek. Ekkor a biztonsági öv használatának – a sebesség növelése és a baleseti kockázat növekedése miatt – az átlagosnál is nagyobb fontossága van. A négy keréken közlekedőktől is nagy odafigyelést igényel ez az évszak. Tömegével jelennek meg ugyanis a közúton a télen ritkaságszámba menő kerékpárosok, segédmotorosok, motorkerékpárosok. Ezért is nagyon fontos a visszapillantó tükrök, holt terek folyamatos figyelése, a kereszteződésbe behajtva a körültekintés, az egy nyomon haladó járművek vezetőinek egyenrangú közlekedési partnerként kezelése.

Tömegével jelennek meg az utakon a motorosok, figyelni kell rájuk Képünk illusztráció Fotó: Berán Dániel

– A téligumi lecserélésekor érdemes a nyáriabroncs bordázatát ellenőrizni. A jogszabályok szerint 1,6 milliméter alatt cserélni kell, a szakértők azonban azt tanácsolják, hogy már három milliméter alatt érdemes ezt megtenni. Hiába azonban a megfelelő mélységű mintázat, ha az abroncs elöregedett, megkeményedett, berepedezett. A gumiabroncsok állapotának azért is nagy szerepe van, mert a téli időszakhoz képest nő a járművek sebessége akár 20–30 kilométer/órával is – mondta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt főelőadója.

Nem csak a jó pap, a sofőr is holtig tanul

A rendőr alezredes arról is beszélt, ha gyalog vagy csak tömegközlekedési eszközön közlekedtünk télen, érdemes a volánhoz ülés előtt feleleveníteni a közlekedési szabályokat. Figyelmesen célszerű közlekedni, mert életbe léphettek forgalmi változások. Ha valaki először vesz részt saját eszközzel a közlekedésben, jobb, ha előbb megismeri a járművét, tapasztalatot szerez.

– Sokszor hónapok telnek el a legutóbbi motorozás, robogózás, kerékpározás óta. Nagyon fontos, hogy ne csak a járműveinket készítsük fel, hanem magunk is kezdjünk el újra közlekedni. A tavaszi első motorozásokkor lépésről lépésre kell belerázódni ismét a ­nyári időszakban megszokott vezetési technikába – tanácsolta a kiemelt főelőadó.

A közút nem versenypálya, a motorosnak sem

Szavai szerint, ahogy a gyermekeket arra intjük, „az úttest nem játszótér”, úgy a motorosokat arra, a „közút nem versenypálya”. Mindenki legyen tisztában járműve menetdinamikai sajátosságaival, és a saját vezetési képességeivel. Ennek felmérésére érdemes az e célra kialakított zárt, forgalomtól mentes pályát keresni.

– Felhívom a figyelmet: motorral könnyebb kivédeni a baleseti helyzeteket, mint autóval, de a bekövetkező baleset következményei sokkal súlyosabbak – tette hozzá a közlekedésbiztonsági szakember.