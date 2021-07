A nyári szezon veszélyeire hívják fel a figyelmet Heves megye rendőrei

Turisztikai szezont is érintő bűnmegelőzési pontokat működtet a Tisza-tónál a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság. Erről, és a közösségi szolgálatot teljesítő diákok munkájáról kérdeztük Kocsis Irént, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét pénteken, a sarudi szabad-strandi kitelepülésen.

– Ezek, a Tisza-tó környéki bűnmegelőzési kitelepülések a Tisza-tavi idegenforgalmi és bűnmegelőzési projekt részei, amelyet három megye – Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves – csinál, közösen – tájékoztatta a Heolt Kocsis Irén, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője.

Mint megtudtuk: a projektnek minden évben másik főkapitányság a vezetője, idén Borsod-Abaúj-Zemplén megye látja el e feladatot.

– A tevékenység nagyjából minden évben ugyanaz, csak a koordinátor más. Heves megyében a Tisza-tó négy települést érint: Poroszló, Sarud, Kisköre és Tiszanána. E projekt egyik eleme a Tisza-tavi strandok bűnmegelőzési pontjainak üzemeltetése. Célunk, hogy a lakosságot személyesen is tájékoztatni tudjuk a különböző bűnmegelőzési témakörökben, melyek egyik legfontosabb része a vagyonvédelem, amelyhez a „Házhoz megyünk” elnevezésű program is szorosan kapcsolódik. Ennek köszönhetően számos vagyonvédelemmel kapcsolatos információt, tájékoztatást, ajánlást tudunk biztosítani az érdeklődők számára.

Mint megtudtuk, a strandokon legnagyobb számban a lopások és a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények fordulnak elő. A rendőrség célja, hogy ezek elkerülése érdekében megfelelő tanácsokkal lássák el a kikapcsolódni vágyókat.

– Fontos, hogy azokat az alapvető magatartásszabályokat, amelyek a vagyonbiztonságot szolgálják, napi rendszerességgel tartsuk be. Ezekről az ember hajlamosak megfeledkezni, főleg ha nyaralnak. A mi feladatunk, hogy napirenden tartsuk őket.

Kocsis Irén érdeklődésünkre elárulta: gondoltak a fiatalokra is, számukra egyedi bűnmegelőzési totót készítettek, amely feldolgozza az őket érintő veszélyhelyzeteket.

– Nagyon fontos a fiatalokkal megismertetni a tudatos internethasználaton túl a strandon tartózkodás, a vagyonvédelemmel kapcsolatos, az idegenekkel történő találkozás, beszélgetés, valamint a közlekedés szabályait is. Ez a tanácsadás a szülőknek is szól, hiszen nem mindegy, hogy mit tanítanak meg a gyermekeknek. Fontos, hogy a szülők tudják, mi történik a gyerekekkel, merre jár, kivel/kikkel találkozik. Nyilván ezek a szabályok nemcsak a strandon, a hétköznapokban is érvényesek.

Megtudtuk továbbá azt is, hogy a Tisza-tavi bűnmegelőzési programot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatja, megvalósítására pedig miden évben egymillió forintot biztosítanak. Jó hír, hogy a rendőrök a bűnmegelőzési pontokon számos ajándékkal is várják az érdeklődőket. A kitelepülésekhez szorosan kapcsolódik a Police Coffee is, amelynek köszönhetően a rendőrség bűnmegelőzési buszánál kávéval, forró kakaóval, üdítővel tudja megkínálni az érdeklődőket. Ezek az információs pontok hetente egy alkalommal – jellemzően pénteken délelőtt, valamint a nagyobb rendezvényeken – találhatóak meg. Kiskörén az inkubátorházban, Tiszanánán Poroszlón, Sarudon és Dinnyésháton pedig a strandon.

– A helyszíneken velünk vannak a közösségi szolgálatos diákok is. Őket nem csak a Tisza-tónál, hanem az egész megyében foglalkoztatjuk. E programunk nagyon népszerű a diákok körében, egyrészt teljesíteni tudják a kötelező közösségi szolgálatos órákat, másrészt az kollégáktól tanultak segítségével népszerűsíthetik a rendőrszakmát. Ezt megelőzően tartottunk számukra egy 4 órás oktatást is, amelyen 78-an vettek részt a különböző középiskolákból.