A recski drogbarlangban mindenki „elvesztette az emlékezetét”

Tárgyalást tartott hétfőn az Egri Járásbíróság abban a büntetőperben, amiben a terheltet kábítószer-kereskedelem, új pszichoaktív anyag kereskedése során tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja.

A B. B. ellen folyó elsőfokú eljárás június 28-i tárgyalásán dr. Lévai Zsolt bíró hat meg nem jelent tanú rendőri előállítását rendelte el, s közülük hármat ezen a módon sem sikerült a mostani tárgyalásra elhozni. A három megjelent személyt viszont kihallgatta a bíróság.

„Ételért vettem a herbált, hogy ne éhezzen a kisfiú”

Ezekben a perekben, így a B. B. elleniben is a meg-, illetve meg nem jelenés furcsaságai mellett a másik nagy tanulság, hogy a kihallgatottak az első rendőrségi vallomásaikhoz képest egészen fura módon emlékeznek vissza a történtekre.

Droggal kereskedett, kiskorú fia látta

A vádirat szerint B. B. 2014. év elejétől kezdődően – rendszeres haszonszerzésre törekedve – ismeretlen személyektől új pszichoaktív anyagnak minősülő szereket, valamint pentedron hatóanyagot tartalmazó, kábítószernek minősülő anyagokat, köztük a „kristály”-nak nevezett anyagot is vásárolt. Ezeket recski otthonában 2016. december 1-ig napi rendszerességgel értékesítette tizennyolcadik életévét be nem töltött, valamint felnőtt korú személyeknek összesen 875 ezer forint értékben – áll a vádiratban.

A férfi háztartásában lakott a 2005 júniusában született kisfia is, akit – nevelési, gondozási kötelezettségét megszegve – részesévé tett az általa folytatott kábítószer kereskedelemnek. A vádlott ugyanis a gyermek jelenlétében árulta a tiltott szereket, amelyeket jellemzően egyébként is a kiskamasz ruházatában és holmija közt tárolt, mert úgy gondolta, hogy egy esetleges házkutatás során egy gyereket úgysem fognak megmotozni. A kisfiú zsebei így nap mint nap tele voltak drogot tartalmazó pakkokkal, melyekből sokszor még a cipőjébe is jutott. A vásárlók – akik gyakran az éjjeli órákban érkeztek a házba – nem egyszer helyben fogyasztották el a megvásárolt anyagot, ezért a kisfiú sokszor aludni sem tudott tőlük, és láthatta, ahogy elszívták, felszippantották, vagy éppen vénásan adták be maguknak a különféle anyagokat. Mindez súlyosan veszélyeztette a kiskorú erkölcsi fejlődését.