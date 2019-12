A rendőrségi sajtóreferens kedvenc ünnepi ropogtatnivalóját és sütijét te is imádni fogod

Az ünnepi készülődés jegyében közismert Heves megyeieket kérdeztünk arról, milyen finomság nélkül tartják elképzelhetetlennek az ünnepet.

Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense egy sós és egy édes finomságot is ajánl a Heol olvasóinak.

Sajtos kifli

Hozzávalók:

– 2 tojás

– 1 tejföl (175 gramm)

– 1 dl étolaj

– 70 dkg liszt

– 25 dkg Rama margarin

– só

– 5 dkg élesztő

– körülbelül 2 dl tej

– 3 dkg cukor

Elkészítés:

A margarint 3 púpozott teáskanál sóval összekeverjük egy tányérban és 6 felé osztjuk. 1 dl tejet langyosra melegítünk, belerakjuk a cukrot, elkeverjük, majd az élesztőt felfuttatjuk benne.

Egy tálba beletesszük a lisztet, étolajat, és a tejfölben elkevert 1 tojást. Ha az élesztő megkelt, azt is hozzáadjuk, összegyúrjuk és még annyi tejet adunk hozzá, hogy lágy tészta legyen. Ezután 15 percig kelesztjük. Miután megkelt, hosszú rúdra sodorjuk, 9 felé vágjuk és labdákat formázunk belőlük. Ezeket hármasával kinyújtjuk és közé, a két rétegre rákenünk ez előzőleg sóval kikevert és 6 felé osztott margarinból 1-1 részt. (A sorrend: tészta, sós vaj, tészta, sós vaj, tészta) Miután egymásra raktuk, elvágjuk a tésztát 4 felé, majd azokat ismét 4 felé, és a szélesebb végétől feltekerjük kifli alakúra. A maradék tésztát is hármasával nyújtjuk, majd a rétegeket megkenjük a sós vajjal és elvágjuk. Összesen 48 darab kifli lesz. Zsírozott vagy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. A kiflik tetejét megkenjük felvert tojással, szórunk rá sajtot (egész köménymagot is lehet). Előmelegített sütőben sütjük négyesen vagy 160 fokon körülbelül 30 percig.

Üdítős, túrós szelet

Hozzávalók a tésztához:

– 6 tojás

– 6 evőkanál cukor

– 1 dl étolaj

– 2 evőkanál víz

– 2 evőkanál kakaópor

– 4 evőkanál rétes liszt

– 1 sütőpor

Hozzávalók a krémhez:

–25 dkg margarin

– 20 dkg porcukor

– 30 dkg túró

Hozzávalók a felső réteghez:

– 7 dl szénsavas narancslé

– 2 ek. cukor

– 2 csomag vanília puding

Elkészítés:

A tojásfehérjét és a sárgáját külön választjuk. A tojássárgájához hozzátesszük a tésztához való alapanyagokat, habosra keverjük, majd a kemény habbá felvert tojásfehérjét is lassan belekeverjük. Zsírozott, lisztezett, körülbelül 32×20 centiméteres tepsiben sütjük közepes lángon 20-25 percig. Közben a túrós tölteléket elkészítjük. A kihűlt tésztára előbb kevés búzadarát szórunk, aztán rátesszük a krémet.

A felső réteghez való pudingot kevés üdítővel és a cukorral elkeverjük. A maradék narancslevet felforraljuk, majd hozzáadjuk az előzőleg elkevert pudingot. Folyamatos kevergetés közben addig főzzük, míg üveges, fényes nem lesz. Ha kihűlt, vizes késsel rákenjük a túrós krémre és néhány órára hűtőbe tesszük.