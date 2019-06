A reneszánszot, a barokkot is felidézték a bélapátfalvi apátságban

A zenéé és a tűzé volt a főszerep Bélapátfalván szombaton este.

Idén is bekapcsolódott a Múzeumok Éjszakája országos programkavalkádba a bélapátfalvi ciszterci apátsági templom. A szervező Bélapátfalvi KulTurDia Kft. munkatársai igyekeztek középkori hangulatot megidézni a több korszakban is épült templomban és környékén. Ennek jegyében a fáklyás éjszakai sétán korhű ruhába öltözve Lá­zár Attila lantművész kísérte a csoportot az erdei ösvényen a temető melletti parkolóból a templomig. A bejáratnál egészen az idegenvezetés kezdetéig élvezhette a hallgatóság a reneszánsz dalokat. A templom melletti romkertben aztán mindenki megállhatott kicsit szusszanni, felfrissülni, valamint letűzték a fáklyákat is, amely különleges atmoszférát teremtett a Bélkő-hegy tövében.

Bent is titokzatos hangulat fogadta a vendégeket, hiszen gyertyákkal, mécsesekkel világították meg a belső tereket, a padokat, a karzatot. Egyedül a templom egyik különlegességének, legértékesebb berendezésének számító Szent Imre-oltárt világították meg villannyal az éjszakai idegenvezetés idejére. A padsorokat majdnem megtöltő vendégsereg Mezőné Kovács Edittől, a város kulturális, turisztikai cégének vezetőjétől hallhatott alapinformációkat a templom több művészeti korszakot – gótikát, reneszánszot, barokkot – felölelő építéséről, újjáépítéséről, valamint mai életéről.

Ezt követően a több mint egy évszázados múltra visszatekintő Agria Vegyeskar koncertjét élvezhette a hallgatóság, Ferencz József kíséretében. A vallásos témájú kórusművek után a templom öreg orgonáját Kovács Péter szólaltatta meg barokk darabokat játszva. A program szabadtéren zárult a Lángoló Leguánok tűzzsonglőrműsorával, a vendégek pedig fáklyákkal sétálhattak le az erdei ösvényen. A zenei műsort megelőzően és azt követően is volt lehetőség kinti időtöltésre, hiszen lehetett totót kitölteni, amely során kiderült, ki mennyire figyelt oda az idegenvezetés közben. Most is népszerű volt a kalodában fényképezkedés, valamint a régi gyerekjátékok kipróbálása, s lehetett íjászkodni is, ami fáklyafény mellett nem volt egyszerű. Csakúgy, mint kovácsolni, hiszen a templom udvarába kitelepült kovácsműhelyhez érkeztek extrém kívánságok is. Akihez kevésbé álltak közel a vallásos, egyházi énekek, az kint is hallgathatott rögtönzött gitáros előadást egy fiatalember jóvoltából.