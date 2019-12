A tavalyinál héttel kevesebb halálos baleset történt megyénkben

Öt százalékkal kevesebb személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet kellett vizsgálniuk a megyei közlekedésrendészet munkatársainak az idén, mint az előző évben. A január és december közötti mutatók sorában az is pozitívum, hogy a tavalyinál héttel kevesebb volt a halálos karambol, kicsúszás.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának idei éves jelentéséről Meggyesfalvi Tamás r. alezredes, osztályvezető és Erdélyi Róbert r. alezredes, kiemelt baleset-megelőzési főelőadó tájékoztatta a Heolt.

– Szűkebb hazánk ­közútjain az év első napjától november végéig 505 személyi sérüléssel járt közúti közlekedési baleset történt, ami öt százalékkal, azaz huszonhattal kevesebb, mint a múlt esztendő azonos időszakának adata – közölték a szakemberek. Hozzátették: a korábbi 22 helyett 15 volt tragikus kimenetelű, azaz csaknem egyharmaddal csökkent a számuk.

A statisztika arról is tanúskodik, hogy gyarapodott 12 százalékkal (142-ről 159-re) az olyan nem kívánt közlekedési események aránya, amelyekben súlyosan megsebesültek a forgalomban részt vevők. A könnyű sérüléssel végződötteké viszont tíz százalékkal mérséklődött. Összességében a megye közútjain idén ötveneggyel kevesebben szenvedtek sérülést, mint tavaly.

Az okok sorából kiemelték a rendőri vezetők az ittasan előidézett, sebesülést okozó eseteket. Ezekből kilenccel volt kevesebb (44), mint az előző év tizenegy hónapjában, ami az összes baleseten belül 8,7 százalék. Ebben az esztendőben minden 11. balesetnél olyan közlekedő ellen kellett eljárni, aki útra kelése előtt szeszes italt ivott. A személyautót irányítók 31-en voltak, öten segédmotorosok, nyolcan biciklisek. Negyvennégy volt férfi és egy nő.

– A baleseti okoknál – akárcsak korábban – az első helyen a sebesség helytelen megválasztása áll, vagyis a gyorshajtás vezet 271 alkalommal – összegzett Meggyesfalvi Tamás. – Utána következik az elsőbbségi előírások (98 eset), majd a követési távolság be nem tartása (44), a kanyarodási szabályok megszegése (28), s az előzési és a gyalogos előírások megsértése (20-20). A bajt okozó szabálytalanságok között előfordult előírástól eltérő tolatás, szállítás, műszaki hiba is. Négyszer következett be baleset állat úttestre ugrása, háromszor a sofőr elalvása miatt. Negatívum, hogy a sebesség hibás megválasztásából és a követési távolság be nem tartásából adódó balesetek száma emelkedett.

A legtöbb ütközés, kicsúszás (344) azért történt, mert a személygépkocsi-vezetők fittyet hánytak a KRESZ előírásaira. A motorosok 47 alkalommal szegték meg a szabályokat, s idéztek elő vizsgálandó esetet. A kerékpárosok 34, a teherjárművek sofőrjei és a mopedesek 25-25, a gyalogosok 20, a buszvezetők öt szerencsétlen eseménynek voltak kiváltói.

– Külön elemeztük a gyalogos baleseteket – említette Erdélyi Róbert. – A számuk ötven. Húsz alkalommal ők okozták a bajt hozó eseményt, harmincnál vétlen félként megsérültek. Az előbbi körbe tartozóknál mindig az volt a gond, hogy szabálytalanul, hirtelen léptek úttestre. Elgondolkodtató, hogy amikor a gyalogosok vétlenek voltak a balesetben, tizenegyszer, a kijelölt gyalogátkelőhelyen gázolták el őket!

A kerékpárosokat érintő 74 ügyből harmincnégyszer a biciklizők idézték elő a jegyzőkönyvezett esetet. Huszonegynél hibásan választották meg a sebességet, tíznél nem adták meg az elsőbbséget.

Az is tény, hogy a lakott területen kívüli kétszáz karambol közül 44 az M3-as autópálya megyei szakaszán következett be. Három volt halálos, nyolcnál súlyosan megsérült ember. Tizenkilencszer a 3-as számú főúton kellett eljárni. Érdemes vigyázniuk a közlekedőknek a 24-es (41 baleset), s a 25-ös (22 eset) utakon is.

A lakott helyen történt balesetek sorában Eger vezet ötvenhéttel, megelőzve Gyöngyöst (40) és Hatvant (25). Leginkább azzal vétettek a járművezetők, hogy nem adták meg az elsőbbséget a védett úton haladóknak.