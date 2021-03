A világháború és a felrobbantott hidak se törték meg a veterán, 93 éves egri tűzoltót

Idén január 13-án töltötte be kilencvenharmadik életévét Viczián Zoltán, aki az egykori Heves Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság járási törzsparancsnokaként ment nyugdíjba 1983-ban. Az ezredes azóta a megyei társadalmi és szociális élet egyik meghatározó szereplője, erről mesélt a Katasztrófavédelem magazin legújabb számában.

Viczián Zoltán (Zoli bácsi) Ivádon született, ezért nagyon sok szlovák, vagy ahogy akkoriban hívták, tót szó ragadt rá. Ez azért is volt szerencsés, mert fiatalkorában könnyen meg tudta értetni magát az oroszokkal – mesélte történetét a Katasztrófavédelem magazinnak a veterán tűzoltó.

Mint megtudtuk: Zoli bácsi látta Salgótarjánt, miután a hidakat felrobbantották a Zagyva-folyón, barátjával hentesként került az orosz sereghez, egy leningrádi katona őrnagy mellett dolgozott. Ott volt Budapest körülzárásánál, tizenhetedik születésnapját a fronton ünnepelte, ökrök hátán utazott, hogy meg ne fagyjon a nyolcvan centis hóban. Mikor hazatért a háborúból, mindenki meglepődött.

„Anyám azt hitte, hogy már meghaltam, odaszaladt hozzám, majd összeesett” – idézi fel a magazinnak a több évtizedes történetet. Zoli bácsiról kiderült, volt már favágó, bányász, ő kereste meg a család számára szükséges betevőt, édesapja ugyanis akkor még fogságban volt. Falujában az Egységes Parasztifjúsági Szervezet titkára lett, nagybőgős volt a zenekarban és a mezítlábas futballcsapatban is játszott. Később autószerelő, vasöntőgép-formázó szakmát szerzett.

Mint megtudtuk: fociszeretete is csak erősebb lett, egyre többet játszott NB II-es és III-as csapatokban. 1950-ben, huszonkét évesen vonult be katonának. Két évvel később leszerelt, márciusban Budapesten a tiszti iskolában kezdte meg tanulmányait, kiváló eredménnyel végzett. Ott ismerkedett meg későbbi feleségével is.

1954-ben főhadnagyként került a salgótarjáni légoltalomhoz, ahol 1958-ig dolgozott megyei törzsparancsnokként. Ezt követően Balassagyarmaton szolgált, majd 1961-ig a pétervásárai tartalékos kiképzési központban zászlóaljparancsnokként munkálkodott, a miskolci hátországvédelmi műszaki alakulathoz pedig már ezredparancsnokként került át. Az alakulat az ország számos pontján, így Egerben, Szolnokon és Diósgyőrben is tevékenykedett. Öt évvel később a hatvani műszaki alakulathoz ment át, ahol 1969-ig szolgált, nyugdíjba pedig már a Heves Megyei Polgári Védelmi Parancsnokságtól ment el, 1983-ban.

Az orosz és ukrán kormány többször is kitüntette az ezredest, a Vöröskereszt számos alkalommal emlékéremmel ismerte el ténykedését. 2014-ben a budapesti Radnóti Miklós Művelődési Központban Antirasszista Díjat vehetett át, azon tizenhat kitüntetett között volt, akik példamutató cselekedetükkel mindig kiálltak a rasszizmussal szemben. Polgári védelmi elfoglaltságai mellett a serdülő, az ifjúsági és az utánpótlás focicsapat Heves megyei elnökeként is tevékenykedett. A Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ) elsőként kapta meg A magyar labdarúgásért ezüst fokozatát. Az MLSZ küldöttjeként olimpiára is eljutott, de volt alkalma megnézni az akkori Leningrádot, vagyis Szentpétervárt és Kijevet is. Katonai beosztásának és futballista múltjának köszönhetően Albert Flóriánt is ismerhette.

Zoli bácsi a mai napig aktív életet él, évente többször is betér a Heves megyei katasztrófavédelemhez, ahol ennyi év után is ismerik és szívesen fogadják.

