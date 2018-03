Aggódnak a szülők: gyerekeket rabolnak fekete furgonnal?

Rémisztő figyelmeztetés terjed az interneten. A felhívást számos Heves megyei polgárőr is megosztotta közösségi oldalán. Írják: rendkívüli helyzet van az országban ugyanis több helyről érkezett bejelentés, miszerint kisgyerekeket, különösképpen kislányokat akartak elrabolni egy fekete furgonnal.

A bejegyzése említi, hogy egy január 30-án, délután fél 4-kor hazainduló tanulót környékeztek meg. Egy ismeretlen autó állt meg mellette, majd arra kérte, hogy szálljon be. Azt mondta neki, hogy az anyukája küldte, és még csokoládéval is megkínálta. A bejegyzés szerint az elmúlt hetekben több helyen is felbukkant egy fekete furgon, és gyerekeket próbáltak rávenni, hogy szálljanak be melléjük.

Információink szerint a fent említett rémhír csak ijesztgetés, mindenesetre megkértük Soltész Bálint rendőrségi sajtószóvivőt, adjon néhány tanácsot olvasóinknak, mit tehetnek gyermekeik védelmében.

– Ahogyan növekednek a gyermekek természetesen egyre önállóbbá válnak és közben egyre több mintát eltanultak a szüleiktől, idősebb testvérektől, kortársaktól az óvodában, iskolában – kezdi Soltész Bálint. – A felnőttek figyelmébe ajánljuk, hogy soha ne feledkezzenek meg arról, mintául szolgálnak a gyermekek részére, akiknek a magatartását a gyermekek le fogják utánozni, és ez igaz a biztonsággal kapcsolatos kérdésekre is. Kisebb gyermekeket mindig a szülő(k), vagy nagyszülők, vagy a szülők által megbízott más felnőtt, esetleg idősebb testvér kísérjen az óvodába, iskolába, és természetesen hazafelé. Fontos tisztázni azt is az óvodapedagógussal vagy a pedagógussal, ki viheti el a gyermeket az intézményből!

A sajtószóvivő azt is kiemeli: az óvodába, iskolába menet közben célszerű mindig a legbiztonságosabb (nem a legrövidebb!), útvonalat választani. Útközben ugyanis lehet beszélgetni, felmérni a veszélyes helyzeteket, az útkereszteződéseket, gyalogátkelőhelyeket, a követendő magatartás szabályokat, hogy amikor az önálló iskolába menetelre kerül sor, lehessen bízni a gyermekben, be fogja azokat tartani.

– Nagyon fontos, hogy a szülők tudjanak róla, mit történt napközben a gyermekeikkel. Kivel barátkozik, kit szeret, kit nem szeret, mi történik az osztályban, a szünetben, ha már önállóan közlekedik, mi történt útközben, találkozott-e, beszélgetett-e valakivel – mondja. – Meg kell tanítani őket arra, hogy idegenekkel ne álljanak szóba, ne fogadjanak el tőlük semmit, és ne szálljanak be idegen autójába. Ha idegen részéről kezdeményezés történik az irányukban, utasítsák vissza és erről feltétlenül számoljanak be a szüleiknek! Az egyik legfontosabb magatartásszabály, hogy a szülők mindig tudják, a gyermeknek milyen programja van, hol található, mikorra várható haza. Követeljék meg, hogy a gyermekek a megbeszélt időpontokat tartsák be, ha valami közbe jön, erről értesítsék a szülőket telefonon vagy sms-ben. Fontos, hogy a szülők ismerjék a gyermekük baráti társaságát, lehetőség szerint ismerjék meg a barátok szüleit és elérhetőségét is, akikkel lehet egyeztetni az „egymásnál” alvásról, egyéb közös programokról.

Veszélyesebb az internet mint gondolnánk Soltész Bálint megjegyzi azt is: amennyiben a gyermek előbb-utóbb egyedül tartózkodik otthon, meg kell vele beszélni, hogy idegeneket ne engedjenek be a lakásba, még akkor sem, ha valamilyen szolgáltatóra, szülőre, rokonra, barátra hivatkoznak is.

– Ebben az esetben telefonáljon a szülőnek, vagy más megbízható felnőtt rokonnak, ha a szülő éppen nem elérhető. Azt is meg kell beszélni a gyermekkel, hogy amikor egyedül van otthon, ki az a barátok közül, akit beengedhet – folytatja. – És végül, de nem utolsó sorban, az Internet! Életkorhoz igazodóan használják az internet használatát korlátozó alkalmazásokat! Meg kell tanítani a gyermekeket arra, milyen információkat szabad és melyeket nem szabad az interneten közreadni, sem közölni senkivel. Beszéljenek velük az internet használatának veszélyeiről (zaklatásról, csalásokról), a felelőtlenül közzétett, a későbbiek során kompromittáló, lejárató tartalmakról. Alakítsanak ki olyan bizalmi viszonyt a gyermekeikkel, hogy azok problémáikkal a szüleikhez forduljanak, elmondják, kivel tartanak kapcsolatot az interneten keresztül.

Képünk illusztráció Fotó: Shutterstock