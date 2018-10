Akár életet is menthet a szén-monoxid-érzékelő

Beriasztott egy szén-monoxid-vészjelző egy lakóházban Pétervásárán, a múlt héten szombaton.

A város hivatásos tűzoltóit riasztották a helyszínre, akik mérőeszközök segítségével kimutatták a veszélyes gáz jelenlétét a helyiségben – számol be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján. A gázkészülék használatát azonnal megtiltották, a gázszolgáltató szakemberei pedig lezárták a gázüzemű vízmelegítőt. Szerencsére senki sem sérült meg, a vészjelzőnek köszönhetőn senki sem lélegzett be a veszélyes gázból.

Az igazgatóság azt is írja: hivatalosan október 15-én kezdődik a fűtési szezon, statisztikailag kimutatható, hogy ebben az időszakban gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt. Bár ez nem csak a fűtési szezonra jellemző probléma, hiszen az év minden napján fennállhat a szén-monoxid-mérgezés veszélye, ugyanis a konyhákban, a fürdőszobákban is lehetnek olyan berendezések, gázüzemű vízmelegítők, amelyekből „szivárog” ez a színtelen, szagtalan, íztelen gáz. A szén-monoxid, a „csendes gyilkosként” is emlegetett gáz nagyon mérgező, tünetei – fejfájás, émelygés, hányinger – miatt az ember nem feltétlenül gondol mérgezésre. Azonban, ha lakóhelyünkön a gáz koncentrációja eléri a veszélyes szintet, az akár emberi életet is követelhet.

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet: kellő odafigyeléssel, az alábbi néhány alapvető szabály betartásával a „csendes gyilkos” által okozott tragédiák megelőzhetők!

Ahol nyílt égésterű készüléket használnak, amely a környezeti levegőt használja az égéshez, ott javasolt, hogy beszerezzünk szén-monoxid-érzékelőt.

Ahol fokozott légzárású, műanyag nyílászárókra cserélték az ablakokat, ajtókat és a kályha, kazán továbbra is nyílt égésterű, ott fokozattan figyeljenek a megfelelő levegő utánpótlására, gyakrabban szellőztessenek!

Ha a műanyag ablakokon nincs szellőzőrács, akkor utólagosan szereltessenek fel rá, hogy megfelelő legyen a helyiség levegő utánpótlása!

Tüzelő- fűtő berendezéseink műszaki állapotát szakemberrel rendszeresen vizsgáltassuk át!

Ha rosszul érzi magát a fürdőszobában, avagy abban a helyiségben, ahol nyílt égésterű gázkészülék van, ne habozzon, azonnal nyisson ablakot és értesítse a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon!

Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket!

Nem megfelelő CO-érzékelők listája

Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak:

Megfelelő CO-érzékelők listája