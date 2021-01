Áldoktori címmel erősíti a vitatott étrend-kiegészítőket egy egerszalóki vállalkozó

Beperelte a szkeptikusokat egy étrend-kiegészítőket forgalmazó egerszalóki vállalkozó, de így kiderült, hogy internetes diplomagyárból valók a végzettségei.

„Dr. Csabai Zsolt Phd 1986-ban fejlesztette és szabadalmaztatta az első természetes grapefruitmag-kivonatot a világon. Hazánkba Dr. Csabai a terméket az 1990-es évek közepén hozta be, akkoriban mint egyetlen kivonatot a piacra. Azóta több mint 85 különböző utánzat jelent meg az európai és a magyar piacon, melyeknek semmi köze nincs a grapefriutmag (sic) kivonathoz vagy a grapefruitmag-kivonat koncentrátumhoz és rákkeltő kémiai fertőtlenítő vegyületeket tartalmaznak. A természetes sajtolás a mai napig egyedi Dr. Csabai Zsolt által szabadalmaztatott eljárás a világon. A szabadalom tíltja (sic) a kémiai utánzatot is!”

Ez áll a Grape Vital márkanevű termékek ismertetőjében az egerszalóki Dr. Csabai Pharma Kft. nevű cég honlapján. Csabai Zsolt a Szkeptikus Társaság szerint azonban nem rendelkezik sem doktori címmel, sem tudományos fokozattal. A társaság által bevizsgáltatott termékmintában a grapefruitmag-kivonatokra jellemző nomilint nem találtak. Klinikai kutatások szerint nincs bizonyíték arra, hogy a grapefruitmag-kivonatnak bármilyen egészségügyi hatása lenne.

Csabai Zsolt Norbert Egerszalókon él a családjával, a magáról elnevezett cég telephelye is a faluban található, míg a székhelye az iparűzési adómentes Csomádon. A férfiról decemberben a Szkeptikus Társaság közölt tényfeltáró cikket, amelynek néhány tagjával perben áll.

A szervezet szerint fogtechnikusi végzettsége van a magát sok éve kutatóorvosnak kiadó Csabainak, aki betegeknek orvosi tanácsokat, tévéműsoroknak interjúkat adott, hazánkat 2015-ben a Milánói Világkiállításon képviselte. Azt írták, a vállalkozó önmagát buktatta le, amikor rágalmazásért feljelentette a végzettségeit kétségbe vonó fórumozókat, és végzettségének igazolására interneten vásárolt okleveleket csatolt a feljelentéséhez.

A nyomozás szerint Csabai Zsolt nem szerepel az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és más szervezetek nyilvántartásában, azaz Magyarországon orvosként soha nem dolgozott, orvosi-biológiai publikációja a PubMed adatbázisban nem található. Csabai egy, a Szent István Rádiónak adott 2012-es interjújában bevallotta, nem praktizál, nincs köze az orvosláshoz, injekciót sem adhatna be.

A Grape Vitalról szóló 145 oldalas dokumentumban megtalálható Csabai Zsolt önéletrajza is, de ebben sem említ egyetemi végzettséget. A szkeptikusok érdeklődését Csabai azzal hárította, hogy külföldön végzett – de, hogy hol, nem árulta el – és nem honosíttatta diplomáját. Ezután eltűntek a tanácsadó profiljai, plagizált cikkei, viszont a honlapjára föltett egy fogyasztóvédelmi vizsgálatról szóló dokumentumot – nem a diplomáit –, hogy bemutatta a végzettségét igazoló dokumentumok másolatát.

Aztán fórumozókat perelt be az Egri Járásbíróságon, ám az alperesek megkapták a feljelentés mellékletét képező oklevelekről készült fénymásolatot. Ezek nem igazolnak semmilyen végzettséget, interneten vásárolt oklevelek. Mindkettőt a „United Hope Church University of SW Florida” (Egyesült Reménység Egyházának Délnyugat-Floridai Egyeteme), nem akkreditált oktatási intézmény állította ki, az egyiken „Doctor of Healing Sciences” („gyógyítási tudományok doktora”), a másikon „Doctor of Philosophy in Alternative Health” („alternatív egészség PhD”) szerepel a végzettség megnevezéseként, amelyek nem azonosak az orvosi végzettség megnevezésével (Medicinae Doctor, Doctor of Medicine). Magát a „felsőoktatási intézményt” egy online egyház működtette 2018-ig. Valós képzés nem folyt, a papírokhoz adomány fejében lehetett hozzájutni. A 30 nap alatt megszerezhető „diplomák” között vallási és ezoterikus témájú végzettségek szerepelnek. Az „egyházat” és honlapját 2009-ben hozták létre, Csabai bíróságon bemutatott oklevelein azonban 1097-es (az 1997-et betűvel, elírással és helyesírási hibával tüntették föl a dokumentumon) és 2003-as évszám szerepel.

Tavaly decemberben Csabai Zsolt lapunkkal annyit közölt, hogy három per van folyamatban, azok zárultával szólal meg. Mint mondta, a perek részben zártak, az alperesek szerint az ő kérésére. Szerinte a konkurenciája állhat az ügy mögött.

Idén január 12-én a Szkeptikus Társaság arról számolt be, hogy az Egri Járásbíróságon megtartott tárgyaláson a bíróság Csabai Zsolt levélben benyújtott kérésére megszüntette az eljárást. Döntését Csabai azzal indokolta, hogy miután az oklevelei nyilvánosságra kerültek, az eljárásnak számára már nincs értelme, sőt, további kárt okozna neki a folytatás. Elégedetlenségét fejezte ki amiatt, mert a bíróság nem védte meg az ő jogait, és határozott utasítása ellenére kiadta a vádlottnak – a Szkeptikus Társaság egy tagjának – az ő okleveleit, amelyek így nyilvánosságra kerülhettek. A végzés fellebbezés nélkül jogerőssé válik.

Ismét kerestük Csabai Zsoltot, aki szerint az ügy nem zárult le, máshol még folyhat eljárás. Az Egri Törvényszék megkeresésünkre azt írta, megszüntette az Egri Járásbíróság a Cs. Zs. magánvádló által rágalmazás vétsége miatt indított eljárást. A megszüntetés eljárásjogi cselekmény, nem érdemi befejezés, ezért nem jelenthető ki, hogy bárkinek igaza van. Nem született döntés a bűnösség kérdésében, a vádlottat nem mondták ki bűnösnek és föl sem mentették. Érdeklődtünk, indulhat-e Csabai Zsolt ellen nyomozás hamis állításai, illetve a doktori cím jogosulatlan használata miatt, de jövőbeni eljárásokról a bíróságnak nincs információja. Kérdeztünk Csabai korábbi cégének felszámolásáról is, a bíróság közlése szerint a nyilvános cégadatok alapján a GMR Group Kft „f . a.” felszámolása jelenleg is folyamatban van.

A fogyasztóvédelmi területért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumtól nem reagáltak decemberi megkeresésünkre. A megyei fogyasztóvédelemnél még nem jelentették föl Csabai jelenlegi cégét, de egy másik eljárás vizsgálta a végzettségét, termékei svájci voltát és engedélyeit. A felügyelet vezetőjének aláírásából ítélve valószínűleg 2012 környékén történt a feljelentés, de végül nem marasztalták el.

A floridai diplomagyár honlapjának archívuma szerint 2013-ban 495 dollárba került egy phd-ról szóló oklevél, ám akkor a Csabai-féle papírt nem kínálták, az alternatív gyógymódos „végzettséget” 2015-ben lehetett választani 298 dollár fejében. Ez nem zárja ki, hogy 2009 és 2012 között rendelhető volt mindkettő. Csabai viszont a doktori címet és a phd-t 2007-2008 táján már többször használta hivatalos iratokban, második keresztnevét, a Norbertet viszont ma sem, noha N-ként rövidítve feltűnik az „okleveleken”.

A vállalkozó az 1990-es, 2000-es években Németországban élt, felesége is német volt, szintén fogtechnikus testvére ma is kint él. 1998 és 2004 között a feleségével volt közös cége a CS-Dental, majd 2006 és 2009 között számítógép nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkozásban volt érdekelt. Már 2006 végén megalapította a maklári GMR-Group Hungary Kft.-t. A Grape Vitalt reklámozó kiadványában dr. Csabay Zsolt phd-ként még tanúsítványt is aláírt, az étrendkiegészítő OÉTI-nek történő bejelentésében gyártóként a GMR-Group AG Switzerlandot tüntette föl, ám ilyen nevű a vállalkozásról nincs adat a svájci céginformációs adatbázisban, a címeként megjelölt zugi utcanév sem stimmel. A „cég” webcíme a magyar vállalatéra mutatott.

A GMR-Group Hungary Kft. 2012-ig működött, 2013-ban felszámolás indult ellene, a közéletben aktív, adományozó, szponzoráló Csabai az év végén kapott országos Év Vállalkozója díjat a Vállalkozók Országos Szövetségétől. A cég a hat üzleti éve közül négyet veszteséggel zárt, összesen 40 millió forint árbevételt és 3,6 millió forint veszteséget termelt, negatív tőkével és 30 millió forintnyi kötelezettséggel zárt.

A Dr. Csabai Pharma Kft.-t 2014-ben alapította meg, 2015-ben már hatvan milliós, azóta évi 85-95 millió forintos bevétele volt. Folyamatosan nyereséges, az utóbbi négy év átlagosan 26 milliós adózott eredményt hozott. 2018 óta átadta tulajdonrészeit a fiának és saját élettársának, már nem is ügyvezető. A férfi a GMR-Group 2008-as beszámolóját aláírva még nem használt doktor előtagot, a 2009-esben már igen, de néha elfelejtkezik róla.

Csabai a Grape Vital nevű termékéről szóló, sokszor magyartalanul fogalmazott kiadványában arról is ír, hogy világszabadalmakat nyújtott be – ez egyes termékeknél is megjelenik – , említ génterápiát, de fogalmaz meg mondatokat fogászati öntvényekről is.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának adatbázisa szerint mindössze egy védjegyet jegyzett be Magyarországon a Grape Vitalra. A Google szabadalmi adatbázisában annak van nyoma, hogy a Grape Vital citrus és/vagy szőlőmag és/vagy flavonoid alapú antioxidáns komplex szabadalmaztatására tett próbálkozásokat. A Német Szabadalmi Hivatal 2007-2008-ban fogadta be a dokumentumokat és 2009-ben tette azokat közzé. 2011-ben az eljárások a díj meg nem fizetése miatt megszűntek. Ugyanakkor használati minta oltalmat is kezdeményezett ugyanerre. Ez új, szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő megoldásoknak biztosít jogi oltalmat meghatározott földrajzi területre és tíz évre. Az oltalom 2017-ben lejárt.

Csabai Zsolt Norbert már 1999-ben is próbálkozott a citrusmagos, flavonoidos dologgal, sikertelenül. Korábban, 1991 és 2003 között volt két bejegyzett védjegye, a Cs Csabai Neoform márkanév fogtechnikai készítményekre és eszközökre és egy sast ábrázoló logóra. Ez sem szabadalom volt, mint állította.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is megerősítette ezeket, közölve, hogy Csabainak és cégének Magyarországon sem szabadalmi bejelentése, sem szabadalmi oltalma nincs, nem is volt. Korábban volt két német szabadalmi bejelentése, ezek egyikéből nemzetközi szabadalmi bejelentést is tett 2008-ban, de a német bejelentések megszűntek. A nemzetközi bejelentésből nem indultak nemzeti szabadalmi eljárások. Német használatiminta-oltalma megszűnt 2017-ben.