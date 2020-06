Árkokat mosott el a vasárnapi esőzés Nagyrédén – Fotók

Alaposan megtépázott a vasárnapi vihar jó néhány települést a Mátra lábánál. Nagyrédén egy óra leforgása alatt ötven milliméter csapadék hullott, amit a falu vízelvezető rendszere nem tudott elég gyorsan befogadni.

– Sajnos a természeti adottságaink miatt, heves esőzések esetén több oldalról zúdul le a csapadék az utcákra, s a vasárnapi extrém mennyiségnek számít ilyen rövid idő alatt. Több közterületi árkot is elmosott a víz, a burkolt vízelvezetők többsége pedig megtelt iszappal emiatt – mondta el lapunk kérdésére Siposné Fodor Judit, polgármester. Szólt arról is, hogy ugyan a helyreállítás jelentős költségeket ró majd a település vezetésére, de pozitív, hogy nem váltak házak lakhatatlanná és személyi sérülés nélkül is megúszták az ítéletidőt.

– Hétfőn sikerült vállalkozókkal egyeztetni, és kedd reggelre meg is kezdődött a kár elhárítása. Igyekeztünk minél gyorsabban intézkedni, míg mozgatható az üledék, és nem érkezik újabb nagy adag eső. Mi viszonylag szerencsésen megúsztuk – fogalmazott a polgármester asszony.