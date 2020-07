Átadták a Leopard harckocsikat a tatai laktanyában

Pénteken délelőtt ünnepélyes keretek között adták át a Leopard 2A4HU harckocsikat. Az átadón jelen volt Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője.

A péntek reggel kezdődő ünnepélyes állománygyűlésen a harckocsizók napjához kapcsolódva elismeréseket és az első négy Leopard harckocsit is átadták az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál. A most érkezett gépek az első hírnökei annak a tizenkét darabnak, amelyet a Magyar Honvédség lízingszerződés keretében rendelt meg – számol be a Kemma.hu.

Az átadón többek között részt vett Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Michl József, Tata polgármestere is.