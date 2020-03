Az autó utasát megzavarva lopott a hátsó ülésről a két fiatal

Lopni nemcsak ­gépkocsit lehet, hanem autóból is szedhető ki érték. ­Utóbbi gyakoribb, mint a már csak elvétve előforduló kocsilopás. Erről dr. Konkoly Thege László fellebbviteli főügyészségi­ ügyész, a megyei főügyészség sajtószó­vivője adott tájékoztatást.

A téma azért is időszerű, mert sokan parkoltatják járművüket a vészhelyzetben közterületen, s ezt a tolvajok igyekeznek kihasználni.

A szakember olyan eseteket is említett, amelyekben vádat is emeltek az illetékes vádhatóságok.

A Gyöngyösi Járási Ügyészség két büntetett előéletű embert vádol több vagyon elleni bűntény elkövetésével. A vádirat szerint a vádlottak tavaly májusban egy gyöngyösi utcán parkoló gépjárműből tulajdonítottak el értéktárgyakat, kihasználva, hogy a tulajdonos nyitva hagyta a kocsi jobb első ablakát. A tolvajok egyike ezen benyúlva nyitotta ki az autó ajtaját, majd az utastérből összeszedett mindent mozdítható dolgot. A sértett fémből készült irattartóját is, a benne lévő személyes iratokkal, bankkártyával és tízezer forint készpénzzel együtt. A másik vádlott közben falazott, azaz a környéket figyelte, majd a kocsi hátsó részéből eltulajdonított egy üveg sört.

A vádindítvány arról is szól, hogy a két férfi másnap hajnalban egy gyöngyösi lakóházba hatolt be, ahol az udvaron álló négykerekűt próbálták meg feltörni. Pechjükre észrevette őket a kutya, amely ugatni kezdett, ezért a vádlottak kénytelenek voltak elszelelni. A sikertelen tolvajlási kísérlet idegesítette őket, s nem sokkal később betörtek egy belvárosi vegyesboltba, ahonnan készpénzt és energiaitalokat zsákmányoltak több mint húszezer forint értékben.

– A járási ügyészség a két férfival szemben magánlaksértés bűntette és többrendbeli lopás vétsége miatt emelt vádat – közölte a sajtószóvivő. – Vádiratában az elsőrendű vádlottal szemben felfüggesztett, míg társa ellen végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, részleges vagyonelkobzás elrendelése mellett.

Az Egri Járási Ügyészség két fiatal ügyében határozott a vádemelésről. Mégpedig lopás bűntette miatt, mert két éve nyáron Hatvanban együtt próbáltak meg pénzt elemelni egy személyautóból úgy, hogy elterelték a benn ülő utas figyelmét. Az ifjabbik beszélgetni kezdett az illetővel, arra kérte, hogy váltson neki pénz és adjon cigarettát. Közben a cimborája a vezető oldalról behajolva szintén szóval tartotta a járműben várakozót. Miután sikerült zavarba hozniuk férfit, az egyikük elcsente a hátsó ülésen heverő övtáskát, amiben hatvanezer forint volt.

– Korábban az elsőrendű terhelt több lopást is elkövetett – ismertette dr. Konkoly Thege László. – Akkor telefont, pénztárcát kapott ki az utcán sétálók kezéből. A járási ügyészség mindkét vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és a próbaidő alatt pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt.