Az egri alezredes elárulta: ennyit fizethet, ha nem használja a biztonsági övet

A biztonsági öv használatát vizsgálták kiemelten a közlekedésrendészet munkatársai a húsvéti ellenőrzéseik során. Mivel sokan nem csatolják be ezt az élet- és egészségvédő eszközt, ezért érdemes újra és újra megismételni, mit foglalnak magukban az ezzel összefüggő előírások.

Gépjárművel közlekedés során a biztonsági öv használata kötelező! A Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása (rövidítve: KRESZ) 48. szakasza tartalmazza a közlekedésben való részvétel külön ­feltételeit. Ennek negyedik bekezdése rendelkezik úgy, hogy külön jogszabályban meghatározott gépkocsik kijelölt üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, s annak becsatolásával az azon utazó embernek rögzítenie kell magát.

Erre hívta fel a Heol kérésére a figyelmet Meggyesfalvi Tamás r. alezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának a vezetője. Arra is kitért, a munkatársai az ellenőrzések során sajnos azt tapasztalják, hogy ezt az alapvetően az emberek egészségének, s legfőképpen életének megvédését segítő eszközt sok gépjárművel közlekedő még mindig elmulasztja használni. Számos balesetnél bebizonyosodott már, hogy azok résztvevői azért sebesültek meg súlyosan vagy vesztették életüket, mert nem csatolták be a biztonsági öveiket. Emiatt is ellenőrizte kiemelten a rendőrség idén húsvétkor, hogy az autókban utazók bekötötték-e magukat.

– Nem árt tudni – fűzte hozzá a szakember –, régen a sofőrnek kellett figyelmeztetnie az utasait, hogy csatolják be a biztonsági öveket. Így övé volt a felelősség, ha ezt nem tették meg. Ám 2007 óta a szabályozás úgy szól, már az utast büntetik, ha nincs bekapcsolva a biztonsági öve.

A VÉDA-rendszer szűrő szerepe

A VÉDA-rendszer (teljes nevén VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat) kiszűri azokat a szabálytalan autósokat is, akik elmulasztják használni a biztonsági öveiket. Eddig is lehetett ebből a kihágásból fakadó büntetésre számítani, de csak, ha eleve gyorsan hajtott az autós. Ám már akkor is elkészülhet a fotó, ha a sebességhatárokon belül, de öv nélkül autózik valaki. Fontos tudni, hogy a biztonsági öv használatának mellőzése nem tartozik az objektív felelősség hatálya alá, azaz a bírság nem a gépjármű üzemeltetőjét, hanem a szabálysértést ténylegesen elkövetőt terheli. Az eljárást nem automatizált módon folytatja le a hatóság, mint a gyorshajtás esetében, hanem a felvételeket az illetékes rendőrkapitányság vélelmezi, tehát csak emberi elemzést követően indul meg az eljárás, ha azt szükségesnek látják.

A KRESZ kivételeket is megfogalmaz, amikor nem kötelező a biztonsági öv alkalmazása. E szerint nincs rá szükség, ha a gépkocsi vezetője hátramenetben halad a járművével. A taxisnak sem, ha taxi­üzemmódban szállít utast. Nem kell használniuk a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha az öv becsatolása a beteg állapotának romlását okozhatja, a betegellátást akadályozza. A lakott területen menetrend szerint közlekedő, embereket szállító autóbusz is kivétel, miként a lakott területen kívül álló utasokat, s a harmadik életévüket be nem töltött gyermeket vivő menetrend szerinti járat. Az az autóban közlekedő sem köteles bekötni magát, akinek külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolása van, hogy mentesül ettől.

A közlekedésrendészek szerint érdemes észbe vésni: bár a biztonsági övet nem azért kell becsatolni, hogy ne büntessen meg a rendőr, a bírságok a mulasztásért súlyos összeget tehetnek ki. Ezek: ha lakott területen belül intézkedik a rendőr, akkor 15 napon belül tízezer, egy hónapon belül 16 ezer forintot kell fizetni. Lakott területen kívüli szabálytalanság után az összeg 20 ezer, illetve 32 ezer forint. Autóúton, autópályán a bírság már 30 ezer, illetve 42 ezer forint.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság videóval hívja fel a figyelmet a biztonsági öv használatára: