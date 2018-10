Azbesztügy: figyelmen kívül hagyta a bontási előírásokat a vádlott, az eljárás folytatódik

Nem hozott ítéletet a Hatvani Járásbíróság a S. R. ellen hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt indult büntetőügyben.

A tanú nem jelent meg, ezért a csütörtöki tárgyalást elnapolták – tájékoztatott dr. Puskás Csilla, az Egri Törvényszék sajtószóvivője. Az ügyészség szerint a vádlott a volt cement- és eternitgyár bontása során az engedélyben meghatározott szakhatósági kikötéseket figyelmen kívül hagyta.

A vádlott, S. R. egy kft. ügyvezetőjeként 2011 szeptemberében a társaság részére húszmillió forintért megvásárolta a lőrinci és zagyvaszántói területeken lévő ipartelepet, ahol korábban a cement- és eternitgyár működött. Az épületeket el kívánta bontatni, ezért bontási engedélyt kért, amit a kft. meg is kapott. A munkálatokra meghatározott határidő két év volt. A szakhatóság kikötéseket írt elő a bontás során keletkező hulladékokra, különösen az azbeszt tartalmúakra, amit csak érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatott el. Előírták továbbá az elkülönített gyűjtést, s azt is, hogy tartózkodni kell az azbeszt tartalmú hulladék helyben történő, szabadtéri tárolásától; azokat zárt konténerben vagy kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben kell elhelyezni, s a vádlott cégének gondoskodnia kell az azbesztmentesítésről is.

Az ügyészség szerint a vádlott a bontási engedélyben meghatározott szakhatósági kikötéseket figyelmen kívül hagyta, az azbeszthulladékot nem kezelte az egyéb építési törmeléktől külön, az azbesztet tartalmazó hulladékok törötten összekeveredtek az egyéb építési törmelékkel, aminek következtében a területen található valamennyi hulladék veszélyes hulladékká vált. S. R. a rendelkezésére álló kétéves határidő alatt és azt követően sem tett eleget a határozatban előírt kötelezettségeinek, és így a bontás során keletkezett veszélyes hulladékkal jogellenes tevékenységet folytatott, a határidő leteltét követően pedig engedély nélkül végzett veszélyes hulladékkal hulladékgazdálkodási tevékenységet.

Az eljárás várhatóan novemberben folytatódik.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock