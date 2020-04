Balesetekhez és kigyulladt házhoz is vonultak Heves megye tűzoltói (fotók)

A három kiemelt esetnél a hatvani és az egri hivatásos, valamint a verpeléti és a bélapátfalvai önkéntes tűzoltók beavatkozására is szükség volt.

Három kiemelt tűzoltói beavatkozás volt Heves megyében hétfőn – számolt be a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A hétfői napon portálunk is beszámolt arról a tömegbalesetről, ami az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 42-es kilométernél Bag térségében, hétfő reggel. A hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották, tizenkét tűzoltó vonult a helyszínre. Az egységek a műszaki mentés során a járműveket feszítő-vágó berendezés segítségével megbontották, a roncsok közül két embert kiemeltek majd átadták a sérülteket a mentőknek. A balesethez két mentőhelikopter is érkezett.

Szintén beszámoltunk arról a tűzesetről, melyben egy kétszintes családi ház tetőszerkezete, egyik szobája és folyosója, továbbá az ingatlan melletti fóliasátor kapott lángra Verpeléten, az Akácfa úton hétfő délelőtt. Az egri hivatásos és a verpeléti önkéntes tűzoltók vonultak, akik öt vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. A közműszolgáltató szakemberei a gáz és az elektromos hálózatról a házat lekötötték. Az eset során senki sem sérült meg.

Arról a balesetről is tájékoztattuk olvasóinkat, amelyben két gépkocsi ütközött össze Mónosbél határában, hétfő délután. A műszaki mentéshez a bélapátfalvai önkéntes és az egri hivatásos tűzoltók is vonultak. Az ütközés következtében az egyik autóba beszorult egy ember, akit a bélapátfalvai önkormányzati tűzoltók emeltek ki a roncsolódott járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.