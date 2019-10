Balesetveszélyes, ha nem vesszük észre a megkülönböztető jelzést használókat

Azt, hogy például a mentősök mikor használhatják a megkülönböztető jelzést, jogszabályok határozzák meg – tájékoztatta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat sajtószóvivője a Nool.hu-t. Kiegészítette: ha életveszély gyanúja merül fel és helyszínre kell menni, mindenképpen bekapcsolják. Akkor is, ha a beteg már benn van a mentőautóban, hiszen súlyos sérültnél a helyszínről a kórházig el is kell jutni. Hozzátette: a mentőszolgálat 780 autóval van jelen a közlekedésben, egy évben 1,2 millió feladatot látnak el az országban. Ez alatt autóik 40 millió kilométert tesznek meg, így az emberek sajnos gyakran találkozhatnak mentőautóval.

Azonban nemcsak a mentőszolgálat munkatársait, hanem a rendőrséget és a katasztrófavédelmet is érinti a probléma, miszerint sokan nem figyelnek oda a megkülönböztető jelzést használó járművekre. Arról, hogy ez ügyben mit ír elő a KRESZ, Erdélyi Róbert r. alezredest, a Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkárát kérdeztük.

– A megkülönböztető jelzéseket, villogó kék fényjelzést és szirénát, vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést használó autó, motor, illetve ilyen járművekkel kísért, zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és az akadálytalan továbbhaladását – félrehúzódással és a szükséghez képest megállással – lehetővé kell tenni – hívta fel a figyelmet Erdélyi Róbert.

– Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetve mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad – folytatta az előadó. – Azokat előzni tilos! Az ilyen gépjármű mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával. A figyelmeztető jelzést, a sárga villogó fényt használó járművet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni.

Erdélyi Róbert kiemelte: olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sávot jelöltek ki, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban egymás mellett haladó, hóeltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani. A Heol érdeklődésére a szakember azt is elmondta, Heves megyében az elmúlt két évben két esetben következett be ilyen jellegű, személyi sérüléssel járt közúti közlekedési baleset.

Egerben az egyik legemlékezetesebb és egyben legsúlyosabb 2019 februárjában történt az egri Király utcában, ahol egy taxi és egy rendőrautó ütközött össze. A baleset következtében a taxi vezetője súlyosan, két utasa pedig könnyebben megsérült. Az egyik autóba egy ember be is szorult, őt a város hivatásos tűzoltói szabadították ki. Majdnem egy évvel korábban, 2018 áprilisában egy személygépkocsi és egy szirénázó mentőorvosi kocsi karambolozott Egerben a Vörösmarty Mihály út és a Csiky Sándor utca sarkán. Az utóbbi járműben utazó mentőtiszt nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Segíthetjük a mentők munkáját

Győrfi Pál arra is kitért: a gépkocsivezetői­ket arra ösztönzik, hogy a biztonság a legfontosabb, akkor is, ha gyorsan kell menniük, hiszen fontos, hogy odaérjenek a helyszínre. A mentőszolgálat az utóbbi időben változtatott a kommunikáción. – Több kisfilmet készítettünk, amelyekben megpróbáljuk bemutatni, hogyan kell lehúzódni, de azt is, hogy nem szabad közel parkolni a mentőautóhoz. Minél érdekesebben mutatunk be valamit, annál jobban eljut az emberekhez. Sikeres ez a kezdeményezésünk – közölte.