Betekintést engedtek munkájukba a rendvédelmi- és társszervek Egerben

Idén már a tizenharmadik alkalommal rendezték meg a rendvédelmi- és társszervek a hagyományos Kéklámpás Napot Egerben.

Az ünnepélyes megnyitón Habis László, Eger polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

– A bátorságot nem lehet hamisítani, olyan erény, amely nem ismer képmutatást – kezdte a városvezető beszédét egy Bonaparte Napoleon idézettel, majd kiemelte: fontos, hogy a Kéklámpás Nap üzenete eljusson a Heves megyei családokhoz.

Rendőrökkel, tűzoltókkal, mentősökkel, valamint a büntetés-végrehajtási intézet munkatársaival is találkozhattak mindazok, akik pénteken délelőtt kilátogattak a Szmrecsányi Lajos Érsekkertbe. A gyermekek körében a legnépszerűbb kéklámpás program idén is a rendőrség rendőrkutyás, valamint a katasztrófavédelem tálcatűz- és olajtűzoltási bemutatója volt.

A szakmai sátrakba látogatók bepillantást nyerhettek a rendvédelmi szervezetek munkájába, s voltak folyamatos programok is, mint például füstsátor, tűzoltólocsoló játék, bűnügyi technikai- és fegyver bemutató, valamint felszereléseivel bemutatkozott az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport is.

Tíz órától délután kettőig pedig a Magyar Vöröskereszt szervezett vérdadást az Excalibur étteremben.

– A katasztrófavédelem idén is készült a gyermekeknek locsolós játékkal, tűzoltási bemutatóval, s megmutattuk azt is, miért nem szabad az égő olajra vizet önteni. – Az érdeklődők kitölthettek egy tűzmegelőzés totót is, a helyes megfejtők között pedig füstérzékelőt sorsoltunk ki.

Nagy Csabától megtudtuk, a Kéklámpás Napon a katasztrófavédelem egy újítással is készült, ugyanis a látogatók a kéményseprők munkájába is betekintést nyerhettek.