BikeSafe a Mátrában

A rendőrök ismét várják a kerékpárosokat.

A Házhoz megyünk vagyonvédelmi programhoz kapcsolódó BikeSafe kerékpár-regisztrációra várják a rendőrök július 9-én 8 órától 10 óráig a kerékpárosokat Mátrafüreden, a Parádi úton – tájékoztatta portálunkat Lázár Levente megyei rendőrségi sajtóreferens.

Közölte, hogy a rendőrség munkatársai rögzítik a kerékpár színét, típusát, gyártót, gyártási számot, jellegzetességeit, és fényképfelvételeket is készítenek róla, majd ezek az adatok egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Onnan visszakereshetőek, lopás esetén megkönnyítik a felderítést, valamint a megtalált kerékpárok tulajdonoshoz történő visszajuttatását is.

A rendőrök felhívják a figyelmet, hogy ne hagyják soha őrizetlenül a kerékpárokat. Ha mégis felügyelet nélkül maradnak a járművek, mindig lakatolják le azokat. Közterületen a biciklit lehetőleg forgalmas helyen, fix ponthoz lakatolják hozzá úgy, hogy arról ne lehessen leemelni.