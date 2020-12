Bíróság elé állították a tanárt bántalmazó csányi apát

Rövid idő alatt, két napon belül bíróság elé állította a Hatvani Járási Ügyészség azt a csányi lakost, aki rátámadt a fia testnevelő tanárára. Az ügyben ítélet született.

A gyorsított eljárásról dr. Szalóki Zoltán megyei főügyész tájékoztatta a Heolt. A megyei ügyészi szervezet vezetője a vádiratot ismertetve közölte, a gyermeket december 8-án egy iskolai játék során egy társával együtt a szabályok be nem tartása miatt kiállították. Ezt a fiú sérelemként élte meg, s még aznap azt tudatta az apjával, hogy őt a pedagógus pofon vágta.

A történteket a vádindítvány szerint a felnőttek azonnal megbeszélték, s akkor még úgy tűnt, hogy ez az egyeztetés kellő eredményre is vezetett. A tanuló azonban továbbra is ragaszkodott az általa kitalált – egyébként valóságot nélkülöző – sztorijához. Ezért másnap a szülő megint csak megjelent az iskolában, hogy számon kérje az előző napi események miatt a testnevelő tanárt. Akkor az alsófokú tanintézet igazgatója igyekezett megnyugtatni őt, hogy kivizsgálja az esetet, s ezt rögtön meg is tette.

Ennek során megállapították, hogy bizony a fiú nem mondott igazat a közvetlen hozzátartozójának az állítólagos pofonról. A papa viszont ideges maradt, ezért az iskola vezetője egy tanteremben leültette a feleket, s a beszélgetésben a vádlott fia végül elismerte korábbi állításai valótlanságát. A 32 éves ingerült férfi azonban erre még dühösebb lett, ordítozni kezdett a tornatanárral, akit arcon ütött, majd a teremből kifelé menet egy alkalommal még le is köpte a sértettet, ezután pedig távozott az oktatási intézményből.

– A Hatvani Járási Ügyészség a büntetett előéletű gyanúsítottat – a társadalomra különösen veszélyes, az utóbbi időben hazánkban sajnálatosan elszaporodott cselekménye miatt – őrizetbe vétele mellett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt állította bíróság elé – ismertette a büntetőjogi procedúra további részleteit dr. Szalóki Zoltán.

Arról is beszámolt lapunknak, hogy a Hatvani Járásbíróság a dühöngő apát egy év nyolc hónap szabadságvesztésre ítélte, amelynek a végrehajtását azonban háromesztendei próbaidőre felfüggesztette, a próbaidő tartamára pedig elrendelte a férfi pártfogó felügyeletét. A határozattal szemben sem a vádhatóság képviselője, sem pedig a vádlott nem jelentett be fellebbezést, így az ítélet első fokon jogerőre emelkedett.