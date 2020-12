Bodonyban is megrémültek a mátraballai földrengés miatt

Ahogy arról korábban beszámoltuk: vasárnap dél körül kisebbfajta pánik keletkezett Mátraballán. Mindenki azt hitte, hogy valahol robbanás történt. Később derült ki, hogy a településen földrengés rázta meg a térséget, s ez nem sokkal egy órával utána megismétlődött.

A bodonyi Béres Dóra és párja is érezték a szeizmikus aktivitást, éppúgy, ahogy az egész település.

– Dél felé járhatott az idő. Remegett és morgott a ház, zörögtek az ablakok. Fogalmam sem volt, hogy mi ez a furcsa zaj, és mi történik, pánikba estem, és többnyire csukott szemmel vártam, hogy elmúljon. Nagyjából csupán tíz másodperc lehetett az egész, de számomra félelmetes volt. Soha nem éltem még át hasonlót. A párom viszont szinte azonnal felfogta, hogy valószínűleg egy enyhébb földrengést élünk át. Ő inkább érdeklődve figyelte az eseményeket, hiszen nem minden nap tapasztal hasonlót az ember – mondta Béres Dóra.

Tavaly a hevesiek élhettek át hasonló jelenséget

Megyénkben utoljára tavaly történt földrengés. Akkor éjjel fél kettőkor rengett a föld Heves mellett, s 14 kilométeres volt a fészekmélysége, 4,1-es volt a magnitúdója.

A Heves környéki azért volt emlékezetes, mert sokan érezték több településen, többek között Átányban, Boconádon, Füzesabonyban, Kazincbarcikán, Mezőzomborban, de még Miskolcon és Vácon is. Megyénkben hat éve Tenken mértek 4,8-as erősségű rengést, s házfalak is megrepedtek.

Mónus Péter, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium munkatársa korábban más adatokkal is szolgált. Hazánkban az eddigi legerősebb rengés 1763-ban Komáromban volt, a Richet-skála szerint 6,3-as erősséggel. Jelentős az 1956-os, Dunaharasztiban mért 5,6-os rengés, 1985 augusztusában pedig Berhidán volt hasonló esemény.