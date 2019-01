Börtönbe mennek a fiatalok, akik szilveszter éjszakáján balhéztak

Öt évvel ezelőtt Szilveszter éjszakáján tört ki verekedés egy poroszlói söröző előtt. Az ügyben elsőfokon a Füzesabonyi Járásbíróság járt el és hirdetett ítéletet 2017 októberében. Fellebbezések miatt került az ügy az Egri Törvényszékre. A másodfokú bíróság kedden hozott döntést.

Nyilvános tárgyalást tartott kedden a másodfokon eljáró Egri Törvényszék abban a büntetőperben, amelynek hat vádlottja, közöttük fiatalkorúak, éppen öt esztendeje, új év napján vertek meg egy háromtagú társaságot egy poroszlói szórakozóhely előtt. Az elsőfokú ítéletet a Füzesabonyi Járásbíróság még 2017 októberében hozta meg. A verdiktet a negyed-, ötöd-, hatodrendű terhelt és az ügyészség is tudomásul vette, így esetükben az jogerőre is emelkedett. Súlyosításért fellebbezett viszont az ügyész a másik három vádlott ítélete ellen, ők pedig felmentés végett jelentettek be jogorvoslati kérelmet.

Közösség tagja elleni tettekért marasztaltak el

A járásbíróság elsőfokú határozatával id. K. A. elsőrendű vádlottat társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak és két rendbeli súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt két év börtönbüntetéssel és három év közügyektől eltiltással sújtotta. Elrendelte továbbá a bíróság egy korábbi jogerős ítélettel kiszabott és próbaidőre felfüggesztett egy év két hónap börtönbüntetés végrehajtását is.

K. A-né másodrendű terheltre társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak és ugyanilyen formában elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt két év börtönbüntetést szabott ki a bíróság. Az asszonyt is eltiltották a közügyektől, valamint neki is le kell tölteni a próbaidőre felfüggesztett egy év börtönbüntetést. A harmadrendű vádlott, K. G. A. társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete, illetve könnyű testi sértés és garázdaság vétsége miatt két év hat hónap börtönbüntetést és három év közügyektől eltiltást kapott. Ő sem úszta meg két felfüggesztett – fiatalkorúak fogháza büntetése – letöltésének elrendelését.

A másodfok garázdaságnak ítélte meg a történteket

A törvényszék keddi, másodfokú határozatával az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta: a járásbíróság által a közösség tagja elleni erőszak bűntetteként értékelt cselekményeket társtettesként elkövetett garázdaság bűntettének minősítette, egyebekben a járásbíróság ítéletét helybenhagyta.

Nem a magyarságuk miatt támadták a sértetteket

Az Egri Törvényszék megállapítása szerint a Füzesabonyi Járásbíróság az eljárási szabályok betartásával járt el, és megalapozott tényállást állapított meg, amely alapján okszerűen vont következtetést a terheltek bűnösségére. Ám a vádlottak cselekményét részben tévesen minősítette. A másodfokú bíróság álláspontja szerint a sértettek bántalmazására nem azért került sor, mert néhány magyar nemzetiségű ember kint állt és dohányzott a szórakozóhely előtt, hanem azért, mert korábban oda zártkörű rendezvény miatt nem engedték be a vádlottakat. Ők tehát nem a sértettek magyarsága miatt akartak elégtételt venni, hanem azért, mert a söröző aznap este zárva volt előttük. Ezért tehát a vádlottak cselekménye közösség tagja elleni erőszak bűntette helyett garázdaság bűntettének minősül.

Ez történt a poroszlói éjszakában

A jogerősen megállapított tényállás szerint 2014. január elsején hajnali két óra körül a vádlottakat nem engedték be Poroszlón az egyik sörözőbe, mert ott zártkörű rendezvényt tartottak. A terheltek távoztak, majd később visszatértek, s a sörözőhöz közeledve a három sértettre fenyegető kijelentéseket tettek, és kiabáltak. Odaérve az ittas harmadrendű vádlott ököllel arcon ütötte az egyik sértettet. Ezt tette vele az elsőrendű terhelt is. Eközben a másodrendű vádlott egy törött italos üveggel egy másik sértett felé indult, de közben a társa megelőzte úgy, hogy egy pezsgős üveggel hátulról a sértettet fejbe vágta. A megtámadottaknak sikerült bemenekülni a sörözőbe, azonban a harmadrendű terhelt utánuk ment és a zárt ajtót berúgta. A bántalmazásban valamennyi vádlott tevőlegesen részt vett, s közben a magyar nemzetet sértő kijelentéseket tettek.

