Brutális állatkínzás: fejbe lőttek egy kutyát Füzesabonyban (videó)

Az állatkínzót a magyarallatvedelem.hu információi szerint a rendőrség elfogta. Úgy tudják, a kutyát most készítik elő műtétre.

Kegyetlen állatkínzás történt Füzesabonyban, ahol egy kutyát fejbe lőttek. Az állatkínzót a rendőrség elfogta. Úgy tudják, a kutyát most készítik elő műtétre – írja az Origo.

Ez a videó nagy valószínűséggel a lövés után készült. Az látszik rajta, hogy a megsebzett kutya fájdalmában a földön fetreng.



A magyarallatvedelem.hu információi szerint a kutya gazdája egy közeli faluban él, és állítólag felháborodott, hogy miért kellett állatorvoshoz vinni, és ki fogja ezt kifizetni. A honlap készítői úgy tudják, a kutya jelenleg az állatorvosnál van, most készítik elő a műtétre. Információik szerint a lövedék a fején ment be és a fülén jött ki, és a lövést egy légpuskával nagyobb kaliberű fegyverből adták le.

Mint azt az Origo.hu írja, úgy tudják, hogy a kutya egy közeli településről kóborolt el, és azért lőtték meg a füzesabonyi telephelyen, mert nem oda tartozott.

A kutyus a Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány segítségével úton van a Délpesti Állatgyógyászati Központ és Sebészeti Centrumba, mostantól a Noé Állatotthon Alapítvány védence – írja magyarallatvedelem.hu.



Információik szerint Sz. János lőtte meg a kiskutyát:

Oldalukon az is olvasható, hogy az esettel kapcsolatban megszólaltak a politikusok is. Ovádi Péter állatvédelmi miniszteri biztos Facebook oldalán írta: Szörnyű hogy ilyen megtörténhet! Minden erőnkkel fel kell lépni az ilyen elkövetők ellen! Dr. Fülöp Erik országgyűlési képviselő, állatvédelmi szakpolitikus szerint pedig nem csak az állatvédelemben kell a lakossági edukáció, hanem a fegyvertartásban is.

A Szurkolók az állatokért mozgalom tagjai telefonon tettek bejelentést állatkínzás és vadgazdálkodási törvény megsértése miatt, ugyanis feltételezésük szerint az elkövető illegálisan tartott dámszarvasokat a telephelyen, ahol meglőtte a kutyát. A kiérkező rendőrök nem voltak hajlandók intézkedni, azt mondták, hogy tegyenek feljelentést a rendőrségen. A járőrök ellentmondásba keveredtek abban a tekintetben, hogy az elkövető továbbra is a rendőrségen van-e vagy sem.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock