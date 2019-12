Csaknem 30 baleset volt az elmúlt 24 órában

Közel 30 baleset történt az idei tél első havazásakor.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába az elmúlt 24 órában közel 30 balesetről érkezett bejelentés, melyek között személyi sérüléses és anyagi káros is volt – tájékoztatta portálunkat Kovács Nikoletta megyei rendőrségi sajtóreferens.

Közlése szerint a balesetek legfőbb okai között szerepelt, hogy a sofőrök nem a télies útviszonyoknak megfelelően választották meg a sebességet, továbbá sok esetben nem téli gumival közlekedtek.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egy kis hiba, egy másodpercnyi figyelmetlenség is elegendő ahhoz, hogy akár súlyos kimenetelű balesetek következzenek be. A rendőrök felhívják a járművezetők figyelmét, hogy csak téli gumiabronccsal felszerelt, megfelelő műszaki állapotú gépjárművel induljanak útnak, tartsanak a szokottnál nagyobb követési távolságot, valamint tartsák be a sebességhatárokat.