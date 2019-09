Csányi tragédia: a tömeg felelősökért kiáltott a községházánál

Már a helységnévtáblánál érezhető volt a feszültség, ami csak azokra a kisebb településekre jellemző, amelyekben végzetes esemény történt. Márpedig mi lehet tragikusabb egy hatéves óvodás értelmetlen halálánál?

– Aligha ment be ma a hivatalba – mondta helyi ismerősöm, amikor a faluba érve arról érdeklődtem, szerinte a helyén találom-e a polgármestert. Személyesen szerettem volna beszélni Medve Istvánnal azok után, hogy alig két nappal korábban a településről szóló kiadványunk ügyében nála jártam, s felkerestük az óvodát is. Büszkén mutatta a nemrég elkészült konyhát, elmondta azt is, hogy hamarosan megtörténik az energetikai felújítás is, de az udvaron nem néztünk körül.

Ott, ahol csütörtökön délben bekövetkezett a tragédia. Ahol egy nyolcvan kilósra becsült famászóka földbe ásott aljazata eltört, s az eszköz ráesett egy hatéves kislányra és két másik gyerekre. Előbbi életét vesztette, utóbbi kettő megsérült.

Huszonnégy órával később értem a faluba; péntek dél volt, és a községháza elé érve magam is átérezhettem, ismerősöm miért nem valószínűsítette a polgármester bentlétét. Az épület előtt rendőrök álltak, előttünk hangos tömeg, amelynek tagjai a felelősség kérdését feszegették. A mostani tragédia mellett sok egyéb régi sérelem felszínre került a fekvőrendőrök hiányától a segélyezés helyi gyakorlatáig. És persze a közelgő választás is szóba jött, mint olyan állampolgári lehetőség, amelyen a helyiek tulajdonképpen nem alkothatnak igazi véleményt a jelenlegi vezetésről. Merthogy Medve István az egyetlen polgármester-jelölt. Nem túl vonzó foglalatosság ez ebben a faluban – állította később egy ugyancsak helybeli ismerősöm, amikor a konkurencia hiányának okairól érdeklődtem.

A községháza előtt lévők közül sokan reggel óta kint voltak; a hangulat nem volt túlfeszített, ám vitathatatlan, hogy többen ingerültnek tűntek.

Ekkor mindenki, így e sorok szerzője számára is, váratlanul kilépett az ajtón Medve István. A zsaruk félrehúzódtak, a község első embere pedig elvegyült a sokaságban. Türelmesnek tűnt, megpróbált érvelni a vizsgálattal, aminek a megállapításaira még várni kell, amikor pedig többektől elhangzott a „mondjon le”, azzal felelt, hogy a mostani helyzetben átgondolt döntésekre van szükség. Jó negyedóra elteltével az emberek elkezdtek hazaballagni, mi pedig a polgármesterrel az irodájába mentünk rövid beszélgetésre. Mire végeztünk, teljesen kiürült a placc.

A polgármesternek időre van szüksége

Az irodában Medve István fáradtnak és meggyötörtnek látszott. Elismerte, hogy nagyon régi óvodai játék okozta a tragédiát; arra a kérdésre, hogy a sajnálatos eset vonatkozásában történhetett-e mulasztás, s ha igen, kinek a részéről, azt válaszolta: a vizsgálat majd mindent kiderít. Az önkormányzat vezetése mindenben együttműködik a hatóságokkal – tette hozzá. Beszámolt arról is, hogy a község illetékesei fokozatosan korszerűsítik a létesítményeket, de sajnos nem mindenre van pénz, amire kellene. Amikor a politikai felelősség és a várható konzekvenciák kérdéseit firtattam, Medve István úgy fogalmazott: még a történtek hatása alatt áll, ezért egyelőre csak annyit mondhat, hogy majd meglátja.